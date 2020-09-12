Не мода, а потребность 

С каждым годом количество тех, кто придерживается принципа «обучение на протяжении всей жизни» постепенно увеличивается. Казахстанцы, особенно молодая часть населения, открыты новым знаниям и готовы «прокачивать» свои навыки.

О том, как относятся к этой идее в одном из ведущих вузов региона, фишках дистанционного образования и цифровых волонтёрах корреспонденту газеты «Рудный Алтай» рассказал ректор ВКУ имени С. Аманжолова, кандидат юридических наук, доктор PhD профессор Мухтар Толеген.

– В Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству РК разработать Концепцию непрерывного образования. Что вы думаете об этом?

– Начнём с того, что в XXI веке образование не может быть статичным. Впервые Концепция непрерывного образования была представлена на форуме ЮНЕСКО в 1965 году крупнейшим теоретиком Паулем Ленграндом. Он полагал, что людям следует создать условия для полного развития своих способностей на протяжении всей жизни.

В этой концепции по-новому рассматривались жизненные этапы человека, устраняющие её традиционное деление на период учёбы, труда и профессиональной деятельности. При этом важная роль отводилась интеграции как индивидуальных, так и социальных аспектов человеческой личности и её деятельности.

По моему мнению, непрерывное образование – это постоянное совершенствование знаний, умений и навыков человека, вызванное необходимостью идти в ногу со временем, быть востребованным в профессиональной, социальной среде и быстро адаптироваться к новым условиям.

В Казахстане Концепция педагогического непрерывного образования активно развивалась в 1990 – 2000 годы. А сегодня мы являемся свидетелями того, что смена парадигмы образования на цифровой формат даёт новый импульс всему казахстанскому обществу в плане модернизации вышеупомянутой идеи с широким вовлечением в этот процесс всех граждан страны.

– В Послании говорится и о цифровизации, как ключевом инструменте достижения национальной конкурентоспособности. Уделяется ли внимание этому вопросу в ВКГУ имени С. Аманжолова?

– Сфера IT-технологий является приоритетным направлением в концепции развития нашего учебного заведения. В Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова уделяется большое внимание этому вопросу, открываются новые лаборатории и учебные аудитории, оснащённые современным цифровым оборудованием. Всё это даёт возможность студентам получать хорошие знания и быть более конкурентоспособными на рынке труда.

В настоящее время на сайте университета создана единая информационно-образовательная среда. На базе информационно-программного комплекса «АИС» осуществляется академическое сопровождение студентов в период обучения вплоть до получения диплома.

Библиотека университета в условиях дистанционного обучения предлагает новый формат работы. Более трёх тысяч электронных учебников и пособий стали доступны студентам и преподавателям университета.

Кроме того, с помощью собственного сканера «ЭЛАР» мы оцифровали все необходимые документы. Сейчас они доступны студентам, так же, как и учебники первокурсникам. Научная библиотека вуза тоже начала создавать репозиторий электронных трудов наших учёных.

– Пандемия COVID-19 бросила вызов сфере образования. Был ли готов университет к этому?

– Действительно, в связи с пандемией возникла необходимость подготовки специалистов IT-направления. В этих целях на базе университета был создан Центр подтверждения квалификации. Там студенты проходят краткосрочные курсы и получают соответствующий сертификат. После чего они могут консультировать преподавателей в возрасте по вопросам цифровой грамотности. Мы называем их цифровыми волонтёрами. На сегодняшний день они отлично выполняют свою работу.

В начале нового учебного года была открыта лаборатория цифровой педагогики. Обучение здесь будет проходить по таким направлениям, как цифровые образовательные ресурсы, дистанционные технологии в образовании, онлайн-обучение, цифровая образовательная среда, компьютерные технологии и т. д. Помощь в лаборатории оказывается не только преподавателям вузов, но и педагогам колледжей и школ. Также для выпускников проводим подготовку к ЕНТ. Думаю, поддержка со стороны университета – это очень важно.

– Президент озвучил установку о необходимости изучения на всех уровнях образования – от школ до вузов, предмета «Основы предпринимательства». Есть ли сдвиги в этом направлении?

– Да, можно сказать, мы работаем на опережение. В нашем вузе преподаются дисциплины по основам предпринимательства на всех образовательных программах. Всего существует 11 дисциплин. Это «Основы экономики и предпринимательства», «Экономика предприятия», «Инновационная экономика», «Предпринимательство», «Бизнес-планирование на предприятии», «Инвестиционная деятельность предприятия», «Риски на предприятии», «Основы предпринимательской деятельности в туризме», «Планирование и организация туристского бизнеса», «Государственное регулирование предпринимательской деятельности» и «Государство и бизнес».

Кроме того, в течение первого семестра 2019 – 2020 учебного года были прочитаны курсы для студентов всех специальностей вуза.

По результатам изучения дисциплины они защитили 129 индивидуальных и коллективных бизнес-проектов. Также 12 преподавателей факультета экономики и права прошли курсы повышения квалификации, организованные НПП РК «Атамекен».

Гульжан Естаева

Ануар Тюлюбаев,

пресс-служба ВКГУ им. С. Аманжолова