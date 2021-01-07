ЧС

Не дали замёрзнуть

07.01.2021
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В Восточно-Казахстанской области спасли от холода 15 дальнобойщиков. 

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, четвёртого января к спасателям Курчатова обратились за помощью дальнобойщики. Как оказалось, на трассе у блокпоста в сторону Павлодарской области семь автомобилей марки «Шансиман» оказались ограниченными в движении, поскольку в транспортных средствах замерзало 
дизельное топливо. 

Прибывшие на место спасатели доставили 15 человек в пункт обогрева, а местные исполнительные органы организовали питание. 

Специалисты напоминают, что в период зимних холодов без особой необходимости не следует выезжать за пределы населённых пунктов. Если вы всё же отправились в дальнюю поездку, необходимо узнать о состоянии дорог и погодных условиях, а также сообщить родственникам о маршруте и времени, когда вы планируете вернуться. Помимо этого, взять с собой трос, фонарик, тёплые вещи, заранее зарядить аккумулятор автомобиля. 

Татьяна Кравченко 

Фото пресс-службы ДЧС ВКО 

07.01.2021
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