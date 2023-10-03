Не чихайте на здоровье!

В эпидемиологическом сезоне 2022–2023 в 1,7 раза выросло количество людей, заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. При этом уровень заболеваемости гриппом, напротив, снизился.

Официальной статистикой с представителями средств массовой информации поделилась заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Сауле Слямгазина. Так, за прошедший эпидсезон в регионе зарегистрировали 157 583 случая заболеваемости ОРВИ. По сравнению с предыдущим периодом показатель заболеваемости увеличился на 68 878 случаев, или в 1,7 раза.

– Заболеваемость среди детей выросла в 2,2 раза, среди подростков – в 1,9 раза, – сказала Сауле Слямгазина. – Было зарегистрировано 91 874 заболевших до 14 лет и 7582 случая среди подростков.

При этом, по её словам, по заболеваемости гриппом наблюдается иная картина. За прошлый эпидсезон им переболели 137 восточноказахстанцев, что на 34 случая меньше по сравнению с предыдущим сезоном. Причём, гриппом не болел ни один подросток.

К предстоящему эпидсезону в регионе уже готовы. Как показывает мировая практика, единственно верным способом защиты от гриппа является вакцинация. Для Восточно-Казахстанской области за счёт местного бюджета закуплено 75 тысяч доз вакцины. Медицинские препараты распределены по медучреждениям региона. Всего в группе риска по области – 75 тысяч жителей, в их числе – беременные женщины, медицинские работники, дети, состоящие на диспансерном учёте, дети с особыми потребностями, учащиеся школ-интернатов, детских домов, постояльцы домов престарелых, взрослые с хроническими заболеваниями, граждане старше 60 лет, а также те, кому вакцинацию рекомендуют по эпидемиологическим показаниям.

– Вакцинация снижает риск заражения гриппом, способствует его лёгкому прохождению в случае заболевания и профилактике осложнений и смертельных случаев, – пояснила Сауле Слямгазина. – Иммунизация проводится эффективными вакцинами, содержащими штаммы вирусов гриппа, ожидаемых в предстоящем эпидемическом сезоне, по данным Всемирной организацией здравоохранения. К слову, согласно прогнозу, в этом осенне-зимнем эпидсезоне гриппа будет циркуляция вирусных типов А/Н1N1/pdm09, А/H3N2 и В.

Безусловно, никто не отменял санитарно-эпидемиологические правила, соблюдение которых минимизирует риски заражения острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Также необходимо придерживаться здорового образа жизни, включая полноценный сон, употребление здоровой пищи, физическую активность, закаливание. Стоит помнить, что болезнь легче предупредить, чем лечить.

Александра Исаева