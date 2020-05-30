Не чихайте на правила

Несмотря на то, что режим ЧП в стране отменен 11 мая, карантинные меры сохраняются. Однако, засидевшись на самоизоляции, восточноказахстанцы ринулись в открывшиеся торговые центры, парки, на детские и спортивные площадки, забыв о соблюдении трех важных условий – дистанции, масках и дезинфекции.

То, что все перестали соблюдать меры предосторожности, отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, поручив руководству городов и регионов выправить ситуацию. Ношение масок в публичных местах, общественном транспорте – обязательно! Но, к сожалению, гражданам не хватает сознательности и самодисциплины. Поэтому, несмотря на то, что вирус до конца не повержен, большинство ведет себя беспечно, демонстрируя пренебрежение требованиям и правилам.

Тем временем в Восточно-Казахстанской области действуют 24 мониторинговые группы, выявляющие нарушения санитарно-эпидемиологических норм в местах массового скопления людей. В их состав вошли специалисты территориальных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг, представители местных исполнительных органов, СМИ, филиалов партии Nur Otan, депутаты городских и районных маслихатов.

В период с 18 по 28 мая они активно вели свою работу, ежедневно выявляя нарушителей на территории региона. В этот промежуток времени рейдами были охвачены 1514 объектов. В том числе 523 непродовольственных и 643 продовольственных магазина, 131 кафе, 92 торговых дома и торгово-развлекательных комплекса, 33 парикмахерских, 26 аптек, 15 рынков, десять детских садов, десять объектов здравоохранения, восемь банков, четыре стоматологии, три центра сотовой связи, две школы, два офиса нотариуса, киоск, ателье, ветеринарная клиника, ночной клуб, ломбард, типография, почтовое отделение и гостиница.

В результате в 297 объектах выявлены нарушения требований санитарно-дезинфекционного режима, отсутствие санитайзеров, дезсредств и дезковриков, несоблюдение посетителями социальной дистанции. Кроме того, зафиксировано нарушение масочного режима, также выявлены факты хранения пищевой продукции в неупакованном виде. По всем зафиксированным нарушениям проведена разъяснительная работа.

Семей – единственный город в регионе, где карантинные ограничения не ослаблялись. Тем не менее рейды по соблюдению карантинных мер здесь тоже проводятся регулярно. Мобильная группа в составе представителей отдела предпринимательства, акимата и санэпидемстанции проверяет непродовольственные магазины на соответствие действующим санитарным нормам. На период карантина в них должен быть введен масочный режим, в помещении обязательно наличие санитайзеров. Также требуется осуществлять регулярную влажную уборку, продавцам – ежедневно замерять себе температуру.

– Каждый день мобильные группы отправляются по торговым точкам, – отмечает депутат маслихата Семея Дарига Даирова. – Мы понимаем, что люди устали от карантина, всем хочется приобрести обновки, но не следует создавать очередей, толпиться в магазинах. Обязательно ношение медицинской маски, она снизит вероятность инфицирования.

В ходе рейдовых мероприятий установлено, что в большинстве магазинов Семея необходимые нормы соблюдаются. Грубых нарушений не выявлено. Администраторы строго следят за соблюдением масочного режима. К примеру, при входе в корпорацию «Ақшың» молодые люди обрабатывают руки посетителей антисептическим средством, напоминают о необходимости ношения маски.

Горожане надеются, что скоро жизнь наладится. Как заявил на онлайн-брифинге главный санитарный врач Семея Берик Тлебалдин, снятие карантина зависит от эпидемиологической ситуации, а для ее стабилизации необходимо соблюдать все меры: санитарно-гигиенические, социальное дистанцирование и по возможности самоизоляцию. Эта рекомендация касается не только семейчан, но и всех восточноказахстанцев.

Флора Левина, Ания Есмухамет