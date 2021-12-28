Навстречу рекордам

Юные каратисты из Глубоковского района с завидной регулярностью пополняют свою коллекцию наград и защищают честь региона.

С открытием в селе Берёзовка карате-клуба «Кайтаку» мальчики и девочки предпочитают проводить свободное время на бойцовском татами.

Постоянным спонсором спортивного клуба является глава местного крестьянского хозяйства Бауржан Омаргалиев.

Воспитанники молодого тренера Раифа Тулиганова выступают во многих турнирах, в том числе республиканского значения, и трое из них – Глеб Елизаров, Эрик Геворгян и Анастасия Овчинникова – демонстрируют высокие результаты, возвращаясь всегда с медалями, кубками и дипломами. Когда-то обычные сельские школьники, сегодня они – титулованные спортсмены.

В апреле этого года ребята приняли участие в чемпионате Республики Казахстан по карате, который проходил в Алматы, завоевав три призовых места.

Кубок Республики Казахстан, проходивший в ноябре в Нур-Султане, также стал для берёзовских каратистов щедрым на победы, добавив в их копилку две серебряных и одну бронзовую медали.

Их наставник Раиф Тулиганов, завоевав третье место в состязаниях среди мужчин, стал обладателем чёрного пояса первого дана и спортивного звания «Мастер спорта Республики Казахстан».

Впереди у сельских каратистов ещё немало непокорённых высот. Ребята уверяют, что постараются сделать всё возможное, чтобы доказать, что и в глубинке есть большие таланты.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено Глубоковской ДЮСШ

Глубоковский район