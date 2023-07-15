Навстречу приключениям

В каких загородных оздоровительных лагерях могут безопасно отдохнуть восточноказахстанские школьники на летних каникулах?

Лето – пора, когда дети могут беззаботно проводить время и заниматься любимыми делами. Можно читать книги, смотреть фильмы, посещать музеи, гулять с друзьями, уехать в гости к родственникам, на море с родителями или… самостоятельно отдохнуть в загородном лагере.

Не секрет, что поездка в летний лагерь – замечательная возможность отдохнуть, познакомиться с новыми людьми, заняться любимыми играми и спортом, узнать много интересного и полезного. Однако стоит помнить, что отдых должен быть не только приятным, но и безопасным.

В предыдущих номерах газеты «Рудный Алтай» мы уже рассказывали читателям, что специалисты профильных ведомств регулярно проверяют лагеря на соответствие всем требованиям.

На официальной странице Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области опубликовали список загородных оздоровительных лагерей, которые получили санэпидзаключение для открытия сезона.

Для восточноказахстанских школьников распахнули свои двери 13 учреждений отдыха. В их числе – летний лагерь отдыха ГККП «Усть-Каменогорское объединение детско-подростковых клубов «Жігер», круглогодичный лагерь «Арайлы Шығыс» в Катон-Карагайском районе, пришкольный детский лагерь «Жемчужина» в районе Алтай, летние оздоровительные лагеря «Толагай», «Дарын» и «Алау» в Глубоковском районе, лагерь на базе отдыха «Синегорье» и Республиканской специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в Риддере, лагеря «Умiт» и «Болашақ» Дома детского творчества в Уланском районе, КГКП «Балдәурен» в Курчумском районе, а также Зайсанский районный центр по развитию массового спорта и лагерь «Сенгір» в Тарбагатайском районе.

– По данным на начало июля эти учреждения получили заключение о соответствии объекта нормативно-правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и готовы к приёму детей, – пояснили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

В этих лагерях ребята смогут полноценно отдохнуть, набраться сил и впечатлений перед началом нового учебного года. В них предусмотрена специальная программа, которая включает разные виды деятельности. Организаторы продумали всё до мелочей. Так что скучать детям не придётся – сезон безопасных приключений в самом разгаре.

Александра Исаева