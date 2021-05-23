Научные проекты юных исследователей

Школьники Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска стали победителями VI Международного конкурса научных проектов «Молодой учёный» и выиграли гранты на обучение в престижном зарубежном вузе.

Назарбаев Интеллектуальные школы называют кузницей интеллектуалов страны. Надо сказать, вполне обоснованно. Выпускники поступают в элитные отечественные и зарубежные вузы, а после обучения занимают достойную нишу в казахстанских компаниях и госсекторе, трудясь на благо страны.

Не отстают от них и школьники, которым НИШ предоставляют уникальную возможность реализовать свои интеллектуальные и творческие способности. Так, учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Усть-Каменогорска в очередной раз прославили своё учебное учреждение. Магжан Сагынганов и Дильназ Сейлханова приняли участие в VI Международном конкурсе научных проектов «Молодой учёный», организованном Международной школой бизнеса Solbridge Университета Woosong в Южной Корее. Стоит отметить, что к исследовательской деятельности ребята подошли более чем серьёзно. Темы проектов говорят сами за себя.

– Тема исследования затрагивает применение детского труда в прошлом на рудниках Риддера и Зыряновска (ныне – Алтай), которые когда-то были в составе Алтайского горного округа Царской России, – рассказал Магжан. – Тема детей бергалов (приписанные к рудникам крестьяне) является белым пятном в истории горного дела, поэтому её необходимо было изучить. Ведь их труд был ценным для развития горного дела в Восточно-Казахстанской области.

Если исследование Магжана носило ретроспективный характер, то Дильназ затронула тему, актуальную для современного общества, – загрязнение окружающей среды пластиковыми отходами. В своём проекте «Переработка отходов из полимерных материалов: изготовление изделий из вторичного сырья и исследование их свойств» юный учёный предлагает эффективный способ утилизации таких отходов – применение их для производства строительных материалов.

Основой строительного материала выбран керамзит, известный своими высокими теплоизоляционными свойствами и низким удельным весом. Пластиковые отходы были применены в качестве вяжущего компонента в расплавленном виде. На сегодняшний день подано заявление на регистрацию патента «Способ изготовления керамзитопластика».

Проекты казахстанских школьников, которые, к слову, они защищали на английском языке, произвели большое впечатление на профессоров вуза Южной Кореи. Наши ребята заняли сразу два призовых места: Дильназ стала обладателем золотой медали, а Магжан – серебряной. Победа в конкурсе позволила им выиграть гранты на обучение в престижном зарубежном вузе.

– Очень рада и благодарна за то, что научную работу оценили по достоинству, – поделилась эмоциями Дильназ. – Профессорский состав этого университета присутствовал на конкурсе в качестве жюри, и, безусловно, было приятной новостью узнать, что у меня появилась возможность обучаться в таком престижном учебном заведении.

Своими впечатлениями поделился и второй победитель.

– Второе место также отличное достижение на таком уровне, – подчеркнул Магжан. – Учту свои ошибки, чтобы мои будущие проекты занимали только первые места.

Стоит отметить, что для ребят участие в конкурсах проектов не в новинку – они уже не раз становились победителями.

– Подобные конкурсы помогают выявлять и продвигать детей с большим потенциалом в науке и дают им возможность получать качественное образование в престижных вузах мира, – резюмировала Дильназ Сейлханова.

Возможно, в скором времени юные учёные сделают немало открытий на благо родного Казахстана.

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено Назарбаев Интеллектуальной школой химико-биологического направления города Усть-Каменогорска