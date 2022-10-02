Наставники для юных эрудитов

В первое воскресенье октября в Казахстане традиционно отмечается День учителя. В сфере образования Восточно-Казахстанской области трудятся 12 тысяч педагогов.

Как говорил Ахмет Байтурсынов, учитель – сердце школы. Без высококвалифицированных педагогов невозможно повысить качество образования на необходимый уровень. Однако любому талантливому учителю необходимы достойные условия труда, чтобы максимально сконцентрироваться на своих учениках и их успехах, оставив за скобками образовательного процесса всё, что так или иначе могло бы ему помешать.

В своём Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что решающая роль в построении Справедливого Казахстана отведена учителям. При этом государство оказывает всемерную поддержку для развития сферы образования в целом и реализации потенциала каждого педагога в отдельности.

Накануне профессионального праздника исполняющая обязанности руководителя Управления образования Восточно-Казахстанской области Алима Акылбек рассказала, какие меры принимаются для этого в нашем регионе.

– Новшеством этого года стало внедрение системы е-портфолио, которая поможет обеспечить прозрачность присвоения квалификационной категории педагогам и исключить коррупционные риски. К слову, по новой системе аттестовано 9132 педагога, 412 – имеют степень магистра.

Высокий уровень профессиональной подготовки позволяет добиться впечатляющих результатов. Судите сами, 133 ученика из нашего региона стали победителями республиканских олимпиад.

Одарённых школьников нередко стимулируют и материально. Так, за последние три года выплачены гранты на реализацию 25 IT-стартап-проектов на 28 миллионов тенге. Из них в этом году десять проектов на десять миллионов тенге. И работа в этом направлении продолжается.

Огромное внимание руководство региона уделяет и созданию комфортных условий для педагогов и школьников. В этом году введена в эксплуатацию школа в Риддере на 600 мест. До конца года планируется открыть ещё три школы в Уланском и Курчумском районах. В целом, до 2025 года будет построено 20 новых школ.

Однако любой специалист скажет, что воспитание и образование настоящего патриота и юного эрудита начинается задолго до того, как малыш впервые переступит школьный порог. В системе дошкольного воспитания нашего региона в 407 организациях образования трудятся 3358 воспитателей. На протяжении нескольких лет стабильно сохраняется стопроцентный охват дошкольным воспитанием детей в возрасте от трёх до шести лет.

Охват детей от двух до шести лет составляет 97,7 процента. Для решения вопроса очерёдности до 2025 года запланировано строительство пяти детских садов на 1290 мест по механизму государственно-частного партнёрства, а также возврат пяти зданий детских садов на 880 мест под целевое назначение.

Комплексный подход и ежегодная планомерная работа в этом направлении приносят свои плоды. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проводимых на международном и республиканском уровнях.

Так, по итогам исследований PISA-2018, школьники нашей области показали результаты выше республиканских по трём компетенциям: математика, чтение и естествознание. В нынешнем году Восточный Казахстан вошёл в тройку лидеров республиканского мониторинга образовательных достижений детей.

– Также принимаются меры по привлечению в профессию лучших выпускников наших школ, – отметила Алима Акылбек. – С 2017 года в ВКО реализуется проект «Білікті маман». На сегодняшний день выделено 2306 грантов на обучение в региональных вузах. Из них 905 – на педагогические специальности.

За два последних года благодаря этому проекту ряды учителей восточноказахстанских школ пополнили 284 талантливых выпускника. Кроме того, ежегодно на десять процентов увеличивается государственный заказ на бесплатное обучение в колледжах региона. Для проживания иногородних студентов в этом году в областном центре будут введены в эксплуатацию два общежития на 488 мест.

Татьяна Кравченко

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой