Наше – лучше!

В Усть-Каменогорске пройдёт выставка-ярмарка местных товаропроизводителей.

Идея её проведения заключается в том, чтобы как можно больше жителей региона узнали о товаропроизводителях из областного центра, продукция которых не уступает по качеству, а иногда и превосходит импортную.

В мероприятии примут участие представители пищевой промышленности (мясной, рыбной, молочной, хлебобулочной и кондитерской). А ещё – производители кормов для животных, напитков, строительных материалов, кованых изделий, смазочных материалов (для подшипников), химической и фармацевтической промышленности. И, кроме того, производители медоборудования, лёгкой промышленности (одежда и обувь), а также представители обрабатывающей промышленности (мебельная отрасль и другая готовая продукция).

Жители и гости областного центра смогут не только ознакомиться с продукцией, но и приобрести для себя что-то необходимое. Важно отметить, что в числе участников – предприниматели, которые начали своё дело благодаря государственной поддержке. Они – наглядный пример того, что государственные программы и проекты работают на результат.

Свою продукцию местные товаропроизводители представят одиннадцатого октября в большом зале Неке сарайы.

– Мы неслучайно выбрали это место, – отметил руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства города Усть-Каменогорска Гасан Турганбаев. – Там удобные подъездные пути, большая парковочная зона плюс отличное расположение зала. Он находится на первом этаже, общая площадь 450 квадратных метров. Предприниматели беспрепятственно смогут заехать, выгрузить свой товар.

Подробную информацию о выставке-ярмарке можно получить в городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства, обратившись по номерам телефонов: 87777085500, 87076718494, 87761415552 и 8(7232)262284 (мессенджер WhatsApp).

Александра Исаева