Наш образ жизни – турпродукт

В нашем регионе традиционное восточное гостеприимство вполне может стать полноценным и привлекательным туристическим продуктом. Вернее, оно уже давно постепенно становится таковым. Кроме сказочной природы казахстанского Алтая гостей всегда интересует уклад местной жизни, самобытная культура, история.

Именно в этом как раз и заключается главная идея. С точки зрения руководства области, туристам и гостям нужно умело преподнести то, что они не увидят в другом месте. Даже за баснословно большие деньги. Только здесь и сейчас. С присущим нам колоритом и неповторимостью.

– Важно сохранить и показать аутентичный образ жизни местного населения, – написал аким области Даниал Ахметов на своей официальной странице в социальных сетях.

Добавим, что в этом-то вся соль. Жизнь человека в суровых условиях горной части казахстанского Алтая без ретуши и прикрас, фотомонтажа выглядит своеобразно, мощно, впечатляюще. Умение выстроить своё обыденное существование в гармонии с окружающей средой, найти с ней общий язык, приспособиться к климату, – всё для человека является острой жизненной необходимостью. И тут надо увидеть, понять и оценить, насколько творчески подходит индивид к решению такой непростой задачи. Как же он изобретательно и талантливо воплощает её в реальность.

За несколько последних лет в Восточном Казахстане удалось с невероятным успехом вскрыть огромный пласт истории. Видные отечественные археологи сделали сенсационные открытия мирового значения. Уникальные артефакты, что найдены в ходе раскопок, становятся свидетельством высокой культуры наших далёких предков, живших прежде на этой земле. Даже без письменных источников, прикасаясь к простым и сложным вещам, изготовленным древними мастерами, мы можем представить уровень развития их цивилизации.

АРТЕФАКТЫ В БЫТУ

Между тем многие предметы домашнего быта, также способы ведения хозяйства, рецепты народной кухни или секреты пошива одежды, способы изготовления различных украшений сохранились в наши дни, применимы сегодня. Особенность в том, что они максимально практичны. Не требуют, как говорится, инвестиций. Придуманы мудро, технологично и эстетично. На краю географии, вдали от столбовых дорог, человеку надо обходиться подручными средствами, выходить из положения, выкручиваться. Всё и вся, буквально, сводить к самому, что ни есть, минимуму. В итоге же иногда получать ошеломляющие результаты. Совершенно на пустом месте, ровным счётом из ничего. Вот это умение обходиться очень малым, двигать дело, хозяйство, экономику является высшим пилотажем во все времена. В натуральном хозяйстве и рыночной экономике.

Чем ещё актуальны традиции и технологии предков? Не в последнюю очередь ценны они с точки зрения экологии. Жить в гармонии с природой и в душевном ладу с собой означает в буквальном смысле не причинять вреда или ущерба. Не загрязнять окружающую нас среду токсичными отходами – это тоже немаловажный элемент общей культуры людей.

Современному поколению, которое выросло на последних достижениях научно-технического прогресса, можно многому поучиться у менее продвинутых предков. Они обладали другой, более значимой и ценной суммой знаний, реально применявшейся в их повседневной жизни.

НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ

Сегодня стремление горожан к живой природе или к жизни, труду или отдыху в её окружении вызвано самыми разными причинами и обстоятельствами. Они чувствуют, что потеря связи с окружающей естественной природной средой равносильно отрыву от родных духовных корней. Физическая и моральная самоизоляция, которая наступила вынужденно из-за пандемии, крайне обострила душевный дискомфорт. Человек желает утешения, успокоения, ищет упорно и находит для себя источник энергии в общении с природой, ещё не тронутой издержками цивилизации. Тут и выходит на первый план наличие подобных островков спасения, в образе уникальных по своему биологическому разнообразию мест на земле, сохранившихся ещё почти в первозданном виде благодаря совместным усилиям людей.

Такие уголки природы называют эталонными, по сути, образцовыми во всех самых немыслимых отношениях. В чём же их особая притягательность? Людям свойственно в своей жизни следовать определённому идеалу, искать его во всём, что окружает в сегодняшней действительности. И своего рода точкой отсчёта, началом всех начал выступает картина природы, находящейся в неизменном состоянии с самых первых минут и часов сотворения бренного мира до сегодняшних наших дней. Это тот недостижимый образ, по которому «сверяются часы», определяются ориентиры в реальной жизни и духовно-нравственной сфере общества.

ОРИГИНАЛ В ЦЕНЕ

Теперь мы коснёмся немного подробнее того самого нестандартного образа жизни, вызывающего неподдельный интерес со стороны гостей села, района, области и страны. Если говорить о Катон-Карагайском районе, то, в первую очередь, здесь соседствуют и мирно уживаются элементы двух разных форм – оседлой и кочевой жизни.

Вернее, это сохранилось в прямом смысле только как свежие предания ещё недавней истории. Кочевую жизнь в её чистом виде сегодня никто не ведёт. Она практикуется в быту и хозяйственной деятельности пастухами и чабанами в летний сезон, когда различный домашний скот угоняют на горные или степные пастбища. Там они пасутся до осени, когда приходит пора спускаться на зимовку.

Что характерно, организация повседневной жизни и быта там может вполне представлять интерес для всякого гостя из чужих и дальних краёв. Столько присутствует в кочевых жилищах – юртах или вагончиках, домиках на колёсах – предметов, происхождением из старины далёкой и уникальной домашней утвари. Потому умение человека пользоваться ими сродни особому искусству, а не рутине, которой обычно заполнена жизнь и работа вдали от дома у современных пастухов или пчеловодов. Тут дело вовсе не в архаизме или анахронизме, воспринимаемым кем-либо со знаком минус. Скорее, это признак живучести ценного опыта предков, востребованного в эпоху глобализации.

По поводу оседлой жизни населения горных районов. Здесь всегда выделяется своим неповторимым колоритом местная архитектура. Визитной карточкой являются дома и постройки из дерева различных пород. Несравненный и невыразимо близкий сердцу образ деревянного зодчества. Также здесь своя оригинальная организация домашнего хозяйства, культура и быт, традиции. Можно это увидеть в натуральную величину – в реальном масштабе – на улицах населённых пунктов. Более условно и в качестве редких экспозиций и артефактов в местных музеях, которые есть в обязательном порядке в некоторых сельских школах. Вот где находится настоящая кладезь народного творчества!

Другое дело, что подобное наследие и богатство мы не всегда оценивали по достоинству, пока не осознали до конца собственные преимущества и явные приоритеты. Не сразу и не до всех доходит истина о том, что всё в этом подлунном мире ценно не сходством, а непохожестью.

ЗДРАВЫЙ ПОДХОД

В нашей жизни никуда не деться от разных клише. В описаниях и сравнениях природы принято было равняться на просвещённый Запад. Безусловным эталоном считали швейцарские пейзажи или живописные картины природы. Впрочем, казахстанский Алтай ничем не хуже, а может и лучше. В смысле первозданности, необузданной дикости природы, её флоры и фауны в позитивном, насколько это возможно, восприятии. Поскольку есть ещё места, где до сих пор не ступала нога человека, что реально только у нас, в ВКО.

Между тем есть у швейцарцев модное поветрие, что действительно нам необходимо у них активно перенимать. В переводе на понятный язык оно означает аутентичность и простоту. Здоровый образ жизни и ментальность людей, полный отказ от вредных привычек и увлечений, стремление к благополучию во всём. Надежда на реальные и естественные силы организма человека, а не на разные лекарства и медицину. Духовное и физическое развитие, а всё это возможно, достижимо на лоне природы, в активном и разностороннем общении, взаимном диалоге с ней.

– Люди хотят жить простой безыскусной жизнью в окружении красивой и богатой природы, – говорят об этом эксперты туристической отрасли. – Готовить себе пищу и заниматься обычными земными делами, присущими для сельского населения. Пусть даже не навсегда, а на время почувствовать себя настоящими детьми дикой природы. С такими целями проводят свой отпуск или путешествия. В самом простом находят великий смысл и великое благо. То ли технический прогресс достиг своего потолка, потому вызывает обратный эффект, отторжение. То ли культура современная зашла в тупик, ищет новые пути и выходы, векторы дальнейшего развития. Быть может, она требует энергичной подпитки, живительных сил, стимуляторов в натурально природной среде. Не случайно универсальным источником вдохновения в искусстве и творчестве великих личностей и творцов всегда выступала природа.

Меир Токобаев

Фото из архива автора