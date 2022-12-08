Народная любовь и благодарность

На повороте в село Бескарагай по трассе Омск – Майкапчагай проезжающих путешественников задумчивым взглядом с высоты своего постамента провожает акын с домброй – памятник казахскому народному акыну-импровизатору, заслуженному деятелю искусств Казахской ССР Нурлыбеку Баймуратову.

Монумент открыли в селе при спонсорской поддержке меценатов, уроженцев Бескарагайского района. Высота бронзовой статуи составляет шесть метров, а его автором стал известный скульптор Нурбол Калиев.

Нурлыбек Баймуратов – выдающийся поэт, прославивший Бескарагай далеко за пределами области и республики, последователь великого Абая, современник Мухтара Ауэзова. Вместе с Ауэзовым Нурлыбек Баймуратов работал в Семипалатинске (ныне – Семей) и Оренбурге, при его поддержке написал поэму «Городская красавица».

– Нурлыбек Баймуратов состязался в красноречии с Жамбылом Жабаевым, Кененом Азирбаевым, Исой Байзаковым. Был учеником акына Естая. Мы установили памятник возле дороги, чтобы как можно больше людей узнали об этом человеке, – рассказал меценат, уроженец села Карабас Балтабек Наурызбаев.

Поэт, память о котором увековечили благодарные земляки, родился в 1887 году в селе Балапан Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области. Ему было всего десять лет, когда он обнаружил в себе поэтический дар. Бушующую энергию его таланта, не находящую выхода, при первой же встрече заметил поэт Ахметшарип, который в то время был опытным секретарём Абая. Ахметшарип забрал подростка к себе и около месяца обучал его всему, что знал сам.

Получив наставничество от своего первого учителя, 15-летний Нурлыбек Баймуратов начинает путь в мире поэзии. Детство и юность поэта прошли в нищете, он рано остался сиротой, но, несмотря на это, с домброй в руках вырос любимцем своего народа.

У каждого акына есть значимый момент в жизни, который меняет её, раскрывая неведомые до тех пор грани его таланта. Таким моментом в жизни Нурлыбека Баймуратова стала встреча с народным акыном, певцом и композитором Исой Байзаковым. Их состязание – айтыс – состоялось в 1922 году и даже было опубликовано в журнале «Таң», выпускавшемся тогда в Семипалатинске.

Широкое признание в республике акын получил в 1939 году. Делегат от города Нурлыбек Баймуратов стал знаменит своим поздравлением-импровизацией на втором съезде Союза писателей Казахстана, который проходил 21–27 июня того года в городе Алма-Ате (ныне – Алматы). На этом же съезде Нурлыбек был принят в Союз писателей СССР и получил звание «Заслуженный деятель искусств Казахской ССР».

Стоит особо отметить творческую связь акына с писателем, драматургом и учёным Мухтаром Ауэзовым.

Нурлыбек стал одним из народных поэтов, на кого М. Ауэзов обратил особое внимание. Их знакомство состоялось ещё в 1920-е годы. Мухтар Ауэзов оказал большое влияние на творчество акына, он направлял его на поэтическом пути, разбирал выступления на айтысах и способствовал творческому росту Н. Баймуратова.

Наряду с айтысами Нурлыбек Баймуратов оставил свой след и в письменной литературе. Его первым печатным произведением стала поэма «Городская красавица».

«На моё решение написать и издать поэму особое влияние оказал мой друг Мухтар. Он с удовольствием и без устали переслушивал строки поэмы и она ему особенно нравилась», – говорил акын о своём произведении.

«Городская красавица» стала первой в череде объёмных произведений поэта.

Особый поэтический и певческий талант Нурлыбека Баймуратова проявился также в годы Великой Отечественной войны. Последователь Жамбыла Жабаева, он поднимал дух бойцов фронта и тружеников тыла своими патриотическими песнями.

Тема войны проходит красной нитью и в произведениях Нурлыбека Баймуратова, написанных в послевоенное время. Поэмы «Ер Толеген» и «Кровавый поход», вышедшие первоначально в периодических изданиях, а затем в сборниках и в виде отдельных книг, получили признание критиков и любовь читателей.

Если в «Ер Толеген» речь идёт о Второй мировой войне, то «Кровавый поход» – это отражение Гражданской войны в художественной литературе.

Поэма «Ер Толеген» посвящена героизму, боевому духу, чувству патриотизма и в целом героическому образу казахского батыра, Героя Советского Союза Толегена Тохтарова. Сага «Кровавый поход», описывающая события Гражданской войны, была издана в 1962 году.

Своим искусством и талантом акын прославился не только на востоке Казахстана, но и по всей стране. Об этом свидетельствует его участие в литературных собраниях, айтысах и других культурных мероприятиях республиканского масштаба. Одним из свидетельств неоценимого вклада акына в развитие казахской литературы является участие в декадах казахского искусства и литературы в Москве в 1949 и 1958 годах.

Творчество Нурлыбека Баймуратова стало неотъемлемой частью литературного наследия казахского народа. Рукописи таких его произведений, как «Ақбура Боранбай ақынның қартайғанда айтқаны», «Кемпірбай ақыннан Әсеттің көңілін сұрай келгенде айтқаны», «Алаша ханның әңгімесі», «Тауке батыр», «Касымбек батыр», до сих пор хранятся в рукописном фонде Национальной академии наук РК.

В 2001 году выдающийся педагог Уалихан Тукусов издал книгу «Ұлағат», в которой рассказал о жизни и творчестве акына. Всю информацию о Нурлыбеке Баймуратове он собрал из уст современников акына, а также его родных и близких.

Почитаемый в народе поэт Нурлыбек Баймуратов умер в возрасте 82 лет, в 1969 году, в селе Ново-Николаевка совхоза Башколь Бескарагайского района. В 1992 году там был открыт музей поэта, в 2017 году, к 130-летию поэта, на его могиле был установлен бюст.

Аяужан Утеулинова

Бескарагайский район