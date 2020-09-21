Детская школа искусств «Жұлдыз» в Усть-Каменогорске отмечает 33-летие со дня основания.

В честь этой знаменательной для многих даты в Восточно-Казахстанском музее искусств открылась ретроспективная выставка «Нам тридцать лет и три года». Здесь представлены лучшие работы учащихся художественного отделения. Анималистика, пейзажи, портреты и сюжетные композиции – всё это можно увидеть в малом выставочном зале.

Ребята постарались на славу, порадовали зрителей многообразием жанров. Особое внимание привлекают работы, отразившие фольклор, культуру и историю народа. Среди них: «Қыз қуу» Татьяны Дадолиной, «Могучий храбрый батыр Кабанбай» Дильназ Азимбаевой, «Беркутчи на хвосте у лисы» Виктории Данильченко, «Поединок Абылай хана» Валерии Перевердиной, «Синяя лошадь» Евангелины Прокопьевой, «Шёлковый путь» Виталины Селютиной, «Натюрморт с кумысом» Анастасии Сабуровой и многие другие. Не обошли стороной юные художники и тему 175-летия со дня рождения великого поэта Абая Кунанбайулы.

– Множество побед и достижений на счету наших учеников. Они активно участвуют в разных конкурсах не только на областном и республиканском уровнях, но и на международном, – отметил директор Детской школы искусств «Жұлдыз» Дархан Касенов.

Подтверждают этот факт многочисленные награды: специальные дипломы от президента международного салона Франции, Парижской академии искусств и академии искусств Испании, медаль «Лидицкая Роза», диплом за победу в международном конкурсе

«Невская палитра», грамота Японской национальной Федерации Ассоциаций ЮНЕСКО и благодарность Британского консула. Кроме того, положительную оценку работе школы дали делегаты из России, США, Японии, Германии, Голландии, Польши, Индии.

Напомним, изначально планировалось, что школа будет выполнять роль раннего этапа подготовки для будущих абитуриентов архитектурного факультета Усть-Каменогорского строительно-дорожного института. Идейным вдохновителем и первым её директором стала Светлана Барабанова. Бесценный вклад в развитие организации внесли Петр Тельманов, Любовь Савченко, Елена Машкина.

– Школа профессионально ориентирует ребят, готовит почву для их дальнейшей деятельности, – сказала преподаватель Елена Машкина. – Мы всегда стараемся выводить своих учеников на новый уровень. Нам, педагогам, очень приятно, что дети продолжают наше дело, распространяют искусство и творчество по всему миру.

Сейчас на художественном отделении обучаются 420 детей. Здесь ведут подготовку учащихся по следующим направлениям: рисунок, живопись, композиция, скульптура, история искусств. Определённую роль в творческом развитии начинающих художников играет Восточно-Казахстанский музей искусств.

– Дружба музея со школой продолжается с 1998 года, с момента открытия первой выставки детского творчества, – вспоминает специалист сектора культурно-массовых мероприятий и музейной педагогики ВКМИ Рашида Мукашева. – Сегодня я вижу огромную разницу в экспонированных работах, за чуть больше чем 20 лет заметно изменилось сознание и мироощущение ребят. Это очень радует. Считаю, что педагоги делают великое дело, приобщая их к миру искусства.

Из-за карантинных ограничений пригласить на выставку всех авторов представленных работ не удалось. Их общее мнение озвучила ученица школы Дильназ Азимбаева.

– Выражаю слова благодарности коллективу ДШИ «Жұлдыз», который воспитал в нас прекрасные качества и развил наши таланты. Большое спасибо моему преподавателю Юлии Чайко за знания, опыт, тепло и понимание. За четыре года она научила меня многим тонкостям изобразительного искусства и раскрыла мои способности к рисованию, – поделилась Дильназ.

Отметим, выставка будет работать до 18 октября. Заранее обговорить время посещения можно с администратором по телефону 8 (7232) 26-19-81. Не стоит забывать и о соблюдении масочного режима.

Гульжан Естаева

Тлеубек Шаяхмет