Наивысшая награда доктора Садвакасовой

«Профессия врача – подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов». Это мудрое высказывание Антона Павловича Чехова наиболее ёмко и лаконично характеризует одну из самых почётных профессий в мире. К счастью, подобные врачи – не художественный вымысел, а настоящие, реальные люди. Одной из таких поистине самоотверженных людей своей профессии является Динара Садвакасова.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

За 35 лет врачебной деятельности Динара Садвакасова внесла значительный вклад в развитие системы здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Если быть точными, то она спасла и вернула к здоровой жизни тысячи и тысячи своих пациентов.

Последние шесть лет наша героиня возглавляла областной фтизиопульмонологический центр, сегодня руководит в этом медучреждении службой внутреннего аудита.

Уже давно установлен факт, что положительный настрой больного ускоряет его выздоровление. Первое, что бросается в глаза при встрече с Динарой Джамбуловной, – это неподдельная интеллигентность, искренняя расположенность к людям, доброта и общительность. Так, по словам пациентов, их милый доктор встречает каждого пациента больницы.

– Для больного очень важно, когда врач в трудную минуту становится для него родным человеком, который избавит от тяжёлых мук и телесных испытаний не только лекарствами или примочками, а обязательно своим искренним отношением и сочувствием, – признаётся собеседница.

В областной фтизиопульмонологический центр Динара Садвакасова пришла не новичком, а опытным, профессионально грамотным доктором, за плечами которого уже были годы учёбы в Семипалатинском государственном медицинском институте, который она окончила с отличием, интернатура в Курчумской райбольнице, работа руководителем семейно-врачебной амбулатории, главным врачом больницы Серебрянска.

Труд в сельских медучреждениях стал неплохой школой профессионального мастерства для начинающего медработника.

– Любая работа в сельской больнице даёт огромный клинический опыт, – уверена Динара Джамбуловна. – Прежде всего, необходимо быть прекрасным диагностом, умеющим дифференцировать заболевания. Если в городе есть возможность посетить любого из специалистов, то в селе врач – и терапевт, и травматолог, и педиатр, и иммунолог… И нужно правильно поставить диагноз. Язва, холецистит, панкреатит, колит и так далее, которые сейчас диагностируются эндоскопическим методом, – всё определялось клинически. В моём арсенале были только знания, полученные во время учёбы, и способность правильно ими воспользоваться.

Серебрянскую городскую больницу Динара Джамбуловна возглавила в непростые 90-е годы. Нехватка медикаментов, сокращение финансирования и накатывавшее чувство беспомощности не смогли сломить главного врача.

ИНТЕРЕСЫ ПАЦИЕНТА – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Доктор Садвакасова убеждена, что без милосердия в медицине невозможно состояться. Потому что лечат не только лекарства, но и тёплый взгляд, доброе слово, внимание и забота.

– Медработник – это не профессия, а образ жизни, – считает она. – И уж если решил пойти в медицину, то должен быть готов отдать свои знания, заботу и душу тем, кто в тебе нуждается. Третьего не дано.

Помнит врач и всех своих пациентов, особенно тех, кого пришлось буквально вырывать из объятий смерти.

– Был как-то у меня тяжелобольной, – рассказывает Динара Джамбуловна. – Молодой человек поступил после вирусного миокардита с крайне тяжёлыми осложнениями. Вызвали санавиацию, чтобы отправить пациента в область, но в таком состоянии транспортировку он мог не вынести. В течение месяца, днём и ночью, выхаживала его. К счастью, он выжил, вопреки всем прогнозам. Потом узнала, что женился, у него родился сын. Думаю, для любого врача высшая награда – видеть своего пациента здоровым.

Переехав в Усть-Каменогорск, Динара Джамбуловна работала в городском амбулаторном центре. В мае 2014 года была назначена главным врачом областного противотуберкулёзного диспансера и сразу же столкнулась с проблемами. Больницу решением суда было решено закрыть по причине несоответствия санитарным нормам. Благодаря неимоверным усилиям главного врача, которой пришлось обивать пороги не одной официальной инстанции и отстаивать в суде интересы врачей и больных, работа учреждения противотуберкулёзной службы области была возобновлена.

За период её руководства фтизиопульмонологическим центром в регионе была достигнута стабилизация основных эпидемиологических показателей по туберкулёзу, успешно реализована новая модель интегрированного контроля заболевания, внедрено уникальное оборудование, установлена современная вентиляционная система, обеззараживающая воздух в стационарах, и многое другое.

Сравнительные данные эпидемиологической ситуации по области за три года имеют стойкую тенденцию к снижению и стабилизации, что выражается в снижении общей заболеваемости туберкулёзом населения области с 53,4 до 49,2 на 100 тысяч населения. Смертность от туберкулёза за три года снизилась с четырёх до двух на условное количество населения. Показатель распространённости туберкулёза по области снизился с 77,4 до 69,3 на 100 тысяч населения.

СОЦИАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ

Работа у фтизиатров трудная, причина, прежде всего, – в сложном контингенте больных. Дело в том, что многие из них не мотивированы на лечение, поэтому не хотят ложиться в больницу. В такой ситуации медикам приходится их уговаривать, увещевать, призывать, объяснять, какую опасность для жизни самого больного представляет туберкулёз, какой вред они могут нанести здоровью окружающих, близких людей. Динаре Джамбуловне всегда удаётся наладить контакт с больными и убедить их в своевременном лечении.

– К сожалению, остаётся актуальной проблема солидарной ответственности граждан к своему здоровью, – отмечает она, – ведь многие несвоевременно проходят профилактические осмотры и поздно обращаются к врачу. В результате регистрируются запущенные формы заболевания, трудно поддающиеся лечению. Есть случаи нарушения режима, отрыв от лечения, злоупотребление алкоголем в период лечения. Эти лица могут быть опасны для окружающих в эпидемиологическом плане, поэтому проводятся мероприятия, направленные на поиск и возвращение их к лечению. Кроме организации лечения больным оказывается социальная помощь для мотивации к лечению, постоянное взаимодействие с органами внутренних дел, местными полицейскими службами, в крайнем случае – организация принудительного лечения через суд.

Сама Динара Джамбуловна всегда уделяла большое внимание повышению квалификации сотрудников больницы, подготовке и обучению интернов-фтизиатров. Приходилось быть разнопрофильным специалистом в одном лице, и это ей удавалось.

А для того чтобы грамотно руководить медучреждением, в 2018 году главный врач получила диплом по специальности «Менеджмент», окончив Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

«МОЙ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ»

Динара Садвакасова в своей профессии – всегда на передовых позициях. Будучи одним из самых опытных работников отрасли, легко может дать фору молодым. Она не только хороший лечащий врач, но и наставник.

– Что бы там ни говорили, а мне нравится наша молодёжь! – уверяет она. – Молодые легко впитывают полезную информацию, многие из них читают доказательную медицину на английском языке. Это здорово! Да и в целом отечественная медицина сделала огромный рывок. Сегодня врачи могут проводить диагностику и лечение с помощью уникального высокотехнологичного оборудования, осваивают новые клинико-диагностические методики и технологии, соответствующие международным стандартам.

Неоценимый вклад Динары Садвакасовой в развитие сферы здравоохранения региона в разные годы был отмечен юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», нагрудными знаками «Қазақстаң Республикасы денсаүлық сақтау ісіні ңүздігі» и «Десаулық сақтау ісіне қосқанүлесі үшін», а также множеством грамот и благодарственных писем.

– За долгие годы работы в медицине я поняла одно: нельзя забывать, что больной идёт к врачу с единственной надеждой – на исцеление, – говорит Динара Джамбуловна. – И поэтому мы, люди, однажды надевшие на себя белый халат, не имеем права не обнадёживать своих больных и не давать им шанса поверить в собственные силы. Важно помнить, что любой пациент, какой бы физической силой он ни обладал, бывает взволнован и напуган при недомогании, он не знает, как лучше ему поступить, к кому идти, кому довериться. Поэтому любой врач, оказавшийся на их пути, должен предпринять все меры, чтобы избавить больного от телесных и душевных страданий. И в этом заключается священный долг любого человека, избравшего однажды профессию врача.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВКО ОФПЦ