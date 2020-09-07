Награды лучшим педагогам 

В преддверии Дня знаний в Семее наградили педагогов, отличившихся своим профессионализмом. Церемония награждения прошла в онлайн-формате.

Аким города Ермак Салимов пожелал педагогам и их ученикам успехов в новом учебном году.

– Пусть этот учебный год принесет каждому из вас новые успехи, радость и вдохновение, – обратился аким Семея.

Медалью «За заслуги перед городом» награждены: преподаватель начальной военно-технологической подготовки многопрофильной гимназии имени Шакарима с обучением на трех языках Серик Тусупов, учитель русского языка средней общеобразовательной школы №3 Мейрамгуль Жанаспаева, педагог дополнительного образования, руководитель студии спортивного танца «Манго» Дворца творчества детей и молодежи Айгуль Самаргалиева, заместитель директора по учебной работе средней общеобразовательной школы № 10 Лариса Хусаинова и воспитатель детского сада №15 Ирина Герасимова.

Грамотой акима города Семея награждены: заведующая биологического отдела областного детского биологического центра Дарья Вощакина, директор средней общеобразовательной школы имени Быхина Толеген Кусаинов, учитель казахского языка и литературы средней общеобразовательной школы №39 Динара Ережепова, учитель казахского языка детского сада № 4 Кенжегуль Мухаметкалиева, директор Ассоциации Дворовых клубов Тимур Мурсалимов, учредитель детского сада «Zhuldiz-Ardak» ТОО «Yu kids island» Серик Смагулов, заведующий отделом военно-патриотического воспитания Дворца детей и молодежи Бекен Укибасов, учитель кабинета поддержки инклюзии средней школы № 17 Айгуль Сабитова, учитель математики средней школы имени Ибраева Гульфира Абилкаирова, заместитель директора по воспитательной работе школы №17 Айсулу Жунусова и председатель родительского сообщества школ города Семея Лунара Утеуова.

Мария Щетинина

Семей