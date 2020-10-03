Надбавки за риск 

Более 20 тысяч медицинских работников региона получили надбавки к зарплате за борьбу с COVID-19.

Напомним, надбавки за борьбу с коронавирусной инфекцией медики получают с марта. Размер надбавок зависит от категории группы риска. В первую категорию с очень высоким риском вошли врачи, средние и младшие медработники инфекционных стационаров, отделений реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Для них размер надбавки определен до 850 тысяч тенге.

В группе высокого риска врачи, средние и младшие мед-работники провизорных стационаров, врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи, в том числе при амбулаторно-поликлинических организациях, врачи и средние медработники санитарной авиации в случае их привлечения. Для них предусмотрена доплата в размере до 425 тысяч тенге.

В группу среднего риска вошли врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, водители бригад скорой медицинской помощи, специалисты лабораторий, работники санитарно-эпидемиологической службы, работники приёмных отделений экстренных стационаров и организаций ПМСП, определённых к приему пациентов с ОРВИ, пневмонией и забору биологического материала, работники здравоохранения, обеспечивающие карантинный режим на блокпостах. Для данной категории определена доплата в размере до 212 500 тенге.

При этом размер доплат не фиксирован и зависит от количества часов, проведенных с заражёнными пациентами или с контактными лицами.

По информации Восточно-Казахстанского филиала Фонда социального медицинского страхования, в регионе заключены договоры с 41 медицинской организацией. Таким образом, с марта по август трём категориям медицинских работников области выплачено более 4,5 млрд тенге.

По первой группе риска, куда отнесены инфекционные стационары, надбавки получили 3 667 работников на сумму свыше 1,6 млрд тенге. По второй группе риска доплаты к заработной плате получили 9 229 работников на сумму более 2 млрд тенге и 855 млн тенге выплатили третьей группе риска, куда вошли 10 868 работников.

Отметим, что решение о назначении доплат к заработной плате выносит региональная комиссия под председательством заместителя акима области. Также в состав комиссии входят представители Управления здравоохранения, Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг, неправительственных организаций и профсоюзов.

Дарья Антон