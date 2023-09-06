На языке дружбы

Казахский, русский, татарский, украинский, корейский… При изучении языков человек получает доступ к огромному пласту информации – это помогает ему найти новых друзей, стать успешным.

Ежегодно в сентябре в нашей стране отмечается День языков народа Казахстана – это праздник, который является отражением модели межнациональных отношений, исторически сложившихся в стране. Он призван объединять, воспитывать подрастающее поколение в духе уважения культуры и традиций представителей всех национальностей, живущих на просторах нашей страны.

В рамках этого праздника, который символизирует единство и согласие между народами, повсеместно проходят концерты мастеров искусств, конкурсы на знание языков, тематические круглые столы и научные конференции.

Так, в минувшие выходные на праздничной сцене Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню языков народа Казахстана.

– Этот праздник способствует объединению и сплочению нации, укреплению общественного согласия и гармонизации межэтнических отношений. Любые амбициозные планы выполнимы только при условии единства и взаимопонимания – это основа успеха. И крайне важно, чтобы подрастающее поколение понимало и бережно хранило главные ценности нашего государства, в котором под одним шаныраком живут и работают представители разных этносов, – отметил руководитель областного управления культуры Нурболат Ахметжанов.

В торжественной обстановке за вклад в развитие языков в Восточно-Казахстанской области благодарственными письмами были отмечены библиотекари, педагоги, журналисты, представители общественности.

– Язык – это инструмент, с помощью которого мы общаемся друг с другом, – подчеркнул сотрудник Верхберёзовской средней школы Глубоковского района Дюсембай Урумбаев. – Благодаря ему мы претворяем в жизнь идеи, которые диктует современный мир. В нашем государстве проживают представители более 120 национальностей, и всем даётся право развивать свою культуру, традиции и язык, обмениваться опытом, изучать другие языки, познавать многообразие мира. В казахстанских школах успешно реализуется программа трёхъязычия, направленная на освоение казахского, русского и английского языков. Эти знания дают нашей молодёжи возможность быть всегда в курсе всех событий в мире и значимых инноваций.

Праздничное мероприятие продолжил концерт, в котором приняли участие ансамбль народного танца «Алтай» и солисты «Ертіс концерт». Они порадовали публику своими творческими выступлениями.

Альмира Нуртаева