На творческой волне… спасатели

Учёные уверены, увлечение должно быть у каждого человека: будь то рыбалка, вышивание или рисование. Неважно. Главное, чтобы занятие приносило положительные эмоции, помогало отвлечься от повседневных забот. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области трудятся люди, которые находят время и на творчество.

СЧАСТЬЕ РАЗМЕРОМ С ЛАДОШКУ

Одна из мастериц – диспетчер пожарной части № 28 Шемонаихи Наталья Лейс-Бычкова. Более восьми лет она увлекается вязанием спицами и крючком. Среди её работ – игрушки в технике амигуруми – японское искусство вязания маленьких мягких зверушек и человекоподобных существ. Также она создаёт эксклюзивные предметы гардероба – кофты, платья, кардиганы.

– Игрушки в технике амигуруми начала вязать, когда ребёнок был маленький, дочери нравилось играть с ними, – поделилась Наталья. – На спицах создаю уже более серьёзные изделия. В основном вяжу себе, бывает, что заказы поступают от родных.

Как-то Наталья даже участвовала в онлайн-марафоне, где нужно было за определённое время связать аксессуар в новогодней тематике, игрушку и плечевое изделие. В подарок мастерице вручили журнал по вязанию.

Её коллега – диспетчер пожарной части № 21 посёлка Алтайский Глубоковского района Наталья Герасимова призналась, что вяжет, потому что ей нравятся искренние эмоции родных и друзей, когда они получают подарок, созданный её руками.

Наталья уже 15 лет работает в системе гражданской защиты. За плечами диспетчера участие в координации при тушении многих пожаров. Один из самых крупных в селе Предгорном в 2015 году, когда горела нефтебаза. От работы диспетчера при чрезвычайной ситуации очень много зависит, поэтому нужно быть максимально собранным, внимательным, уметь прогнозировать ситуацию. Безусловно, такие качества требуют моральных затрат. Восстановиться после рабочей смены помогает творчество.

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА

Заместитель начальника пожарной части № 27 Катон-Карагайского района старший лейтенант гражданской защиты Елдар Искаков досуг проводит за токарным станком.

Как он признаётся, любовь к выжиганию по дереву привил учитель по труду в старших классах. Позже Елдар решил продолжить заниматься этим ремеслом.

По мнению исследователей, выжигание по дереву берёт свое начало больше столетия назад. Царапая металлом или камнем по обугленной древесине, люди заметили, что этот материал подходит для рисования. Благодаря такой наблюдательности и возникла техника пирография.

Линия за линией – и деревянная пластина превращается в произведение искусства… Легко на словах, на деле процесс обработки дерева очень сложный. Он требует долгих часов практики, скрупулёзности и, конечно, вдохновения. В то же время выжигание по дереву успокаивает, помогает отстраниться от повседневных забот и с головой погрузиться в творчество. Процесс очень похож на ювелирную работу.

Набив руку, Елдар стал изготавливать эксклюзивные деревянные изделия.

– Начинал с разделочной доски, скалки, подсвечника, – поделился мастер. – Сейчас делаю национальную посуду: астау, тостаган и другое. В основном – для близких, а ещё в подарок друзьям и коллегам.

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ТРАДИЦИЙ

Главного специалиста Управления по чрезвычайным ситуациям Усть-Каменогорска Лауру Жангазину по праву можно назвать хранительницей традиций. Мастерица создаёт изделия в национальном стиле.

– В нашей семье бабушка и мама были рукодельницами, – отметила она. – Я решила продолжить семейную традицию. Сколько себя помню, всегда занималась творчеством: вязала, собирала мозаику. Несколько лет назад заинтересовалась текстильными изделиями в технике лоскутного шитья.

Этнодизайн набирает всё большую популярность. Уникальные изделия, в которых гармонично сочетаются классика и новаторство, отлично вписываются в современный интерьер. В творческой мастерской Лауры – эксклюзивные подушки, тапочки, корпе с национальным орнаментом, а также одежда. В работе чаще всего она использует велюр, бархат и другие текстурные ткани. Неудивительно, что работы привлекают внимание и пользуются спросом, правда, пока среди родственников и друзей.

– Близкие меня во всём поддерживают, я часто дарю им подарки, выполненные своими руками, – сказала мастерица. – Творчество позволяет отдохнуть, перезагрузиться и начинать новый день полной сил и энергии.

Александра Исаева

Фото из архива героев