А на десерт… букет

«Фруктовое пюре, яичный белок, агар-агар и… щепотка магии», вуаля – рецепт зефирных букетов готов. Жительница Усть-Каменогорска Светлана Лобачёва создаёт на своей кухне настоящее волшебство.

В последние годы в мире всё большую популярность приобретает такое направление, как фудфлористика. В состав съедобных букетов могут входить не только сладости, фрукты или ягоды, но и овощи, колбасы, сыры и даже напитки.

Зачастую композиции создаются из уже готовых продуктов. Но есть и умельцы, которые собственноручно изготавливают каждый компонент будущего букета. В их числе – героиня нашего повествования, которая совсем недавно открыла для себя зефирную флористику.

История зефирных букетов берёт своё начало с 2012 года, когда на одном из кондитерских форумов в США обсуждалось, что зефир – это не только сладкий десерт, но и материал для создания красивых композиций.

Идея мгновенно обрела популярность – появились первые букеты. Сначала мастера делали их из обычного зефира, который был окрашен в разные цвета. Затем изобретательность и фантазия позволили готовить букеты из десерта различных форм, размеров и оттенков.

Вскоре зефирные букеты стали популярными во всём мире, во многом благодаря Интернету. Они используются не только как подарки, но и как украшения на праздниках и мероприятиях. Композиции могут быть выполнены в разных стилях и цветовых гаммах, что позволяет выбрать подходящий вариант для любого случая.

Идеальный рецепт

Не будет преувеличением сказать, что у Светланы Лобачёвой любовь к зефирным букетам возникла с первого взгляда.

– Как-то мельком увидела композицию из зефира, она мне запомнилась, – поделилась она. – Кто бы мог подумать, что я сама смогу делать такие букеты! Оказалось, зефирная история затягивает.

Осваивать мастерство ей пришлось с нуля – до этого кондитерским делом девушка профессионально не занималась. Светлана начала с теории, и в течение нескольких месяцев прошла специальные курсы. Позже ей подарили профессиональный миксер, и появилась возможность изготовить свой первый шедевр.

– Сначала мне казалось, что это очень легко, – с улыбкой вспоминает Светлана. – Выяснилось, что нет. Не сосчитать, сколько раз пробовала, чтобы наконец-то получился тот самый десерт, из которого можно собирать букет. Самое важное в процессе – соблюдать время, вплоть до секунды. Если не уследить, то придётся начинать всё сначала.

За время проб и ошибок Светлана даже разработала свой рецепт приготовления зефира. Кстати, он подходит для тех, кто очень любит сладкое, но следит за фигурой.

– Я сторонник правильного питания, – говорит девушка. – Родные и друзья тоже часто просят приготовить зефир менее сладким, чем фабричные аналоги. Поэтому я делаю его на соке или фруктовом пюре с минимальным количеством сахара. Получается не только вкусный, но и низкокалорийный десерт.

Эмоции со вкусом

Зефирные цветы – прекрасная альтернатива живым, ведь мы получаем от них не только эстетическое, но и гастрономическое удовольствие. Однако создавать их – дело непростое. Это кропотливая ручная работа. Каждый лепесток, листик или тычинку Светлана продумывает сама. Почти сутки зефиру нужно на стабилизацию, только после этого он опудривается и собирается в композицию.

Букеты выглядят настолько реалистично – на первый взгляд может показаться, что это действительно живые цветы! Выдаёт лишь аппетитный аромат с зефирными нотками.

– Если есть настроение, руки сами создают композиции: букет роз, пионов, хризантем, – продолжает Светлана. – Особая моя любовь – зефирные тюльпаны. Процесс их создания непрост, однако я этим искусством овладела. Очень люблю этот десерт, возможно, поэтому и стала его готовить. Не проходит и дня, чтобы я не занималась зефирной флористикой. У нас в семье даже шутка появилась – родные говорят: «Хоть сегодня не зефирись». А я не могу, это уже стало частью моей жизни. Во время процесса отдыхаю душой, вдохновляюсь тем, что делаю. И у меня ещё много задумок, чтобы удивить родных и друзей.

По словам Светланы, зефирные композиции желательно употреблять в течение пяти дней. Именно в это время продукт самый нежный, мягкий и ароматный. Однако своих вкусовых свойств он не теряет на протяжении двух недель.

Некоторым жалко есть зефирные букеты, но, как отмечает девушка, это нужно делать, и непременно с удовольствием.

Сейчас Светлана думает над созданием зефирных композиций в новогодней тематике. Кажется, у её близких на Новый год будут самые оригинальные подарки, да ещё и вкусные!

ЗЕФИР СВОИМИ РУКАМИ

Одним из рецептов приготовления любимого многими десерта Светлана Лобачёва поделилась с читателями «Рудного Алтая».

Ингредиенты:

В дежу: 65 г яблочного пюре, 60 г пюре чёрной смородины, 100 г сахара, 38 г белка.

В сотейник: 100 г воды, 130 г сахара, 70 г агар-агара, 50 г инвертного сиропа.

Способ приготовления:

Для яблочного пюре берём яблоки, режем пополам, сверху делаем надрез крест-накрест, выкладываем яблоки на противень, застеленный пергаментом, и 40 минут запекаем в духовке при 180 градусах. Пробиваем горячие яблоки блендером, перетираем через сито и охлаждаем.

Для смородинового пюре ягоду, не размораживая, ставим в микроволновку и слегка выпариваем жидкость. Затем запекаем до состояния полопавшихся ягод, главное – не передержать. После необходимо пробить ягоду блендером и перетереть. Пюре не должно быть слишком густым. Перед применением его нужно охладить.

В сотейник выкладываем все необходимые ингредиенты, ставим на плиту и варим сироп до тонкой непрерывной ниточки.

Параллельно ставим взбивать массу до пышной шапки на венчике. В готовую массу тонкой струйкой вливаем горячий сироп. Взбиваем массу после сиропа 15 секунд. Если бить дольше – масса остынет, а стабилизируется она за считанные минуты. Выкладываем массу в кондитерский мешок. Отсаживаем зефир и даём ему созреть в течение 12–24 часов. Время зависит от температуры в помещении. Помните, что зефир любит тепло, но сушить его нужно при комнатной температуре. По истечении времени склеиваем половинки между собой и обваливаем в сахарной пудре. Убираем зефир в герметичный контейнер. Приятного аппетита!

Татьяна Кравченко