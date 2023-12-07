Изящество в каждой детали

Рукодельница из Усть-Каменогорска Гульфира Изекова учит малышей держать в руках иголку, а девочек постарше – шить национальные казахские головные уборы, дополняя их традиционное звучание нотками современности.

Всем видам женского рукоделия Гульфиру Изекову ещё в детстве научила мама.

– В нашей семье этому уделялось много внимания. Все умеют держать в руках иголку, пользоваться крючком и вязальными спицами, ткать алаша и делать сырмаки, соблюдая традиции, которые передаются из поколения в поколение, – рассказывает мастерица.

Заниматься любимым делом

В родном селе Аршаты Катон-Карагайского района Гульфира Изекова летом впрок заготавливала шерстяные нитки и пряжу, чтобы в долгие зимние вечера заниматься рукоделием. Женщина вычёсывала овечью шерсть, стирала её, а потом красила при помощи натуральных красителей.

Однако 12 лет назад она заболела, пришлось из родного села перебираться в областной центр, чтобы продолжить лечение.

– Но я не потеряла веру в себя. И даже имея инвалидность, не обращаю на это внимание. Главное – заниматься любимым делом, – считает мастерица.

В городе Гульфира Изекова тоже нашла себе дело по душе. Какое-то время работала швеёй на одном из производственных предприятий Усть-Каменогорска. А потом её пригласили вести творческий кружок по кройке и шитью, а также по различным видам рукоделия при Восточно-Казахстанской областной библиотеке им. А. С. Пушкина.

Гульфира Изекова с радостью согласилась. С тех пор она занимается любимым делом и передаёт свои знания и умения молодому поколению.

– В кружок и на курсы кройки и шитья приходят маленькие девочки, девушки и даже взрослые женщины, которые хотят научиться какому-то виду рукоделия. Возраст не помеха, главное – желание. Ведь если нет интереса, не будет и результата. Женщина не будет тратить время и силы на то, что ей не нравится делать, – убеждена наставница.

Для занятий творчеством в библиотеке созданы все условия: есть не только современная швейная машина и оверлок, но и специальное оборудование для занятий по курсу сублимации.

От первого стежка – до саукеле

Под руководством Гульфиры Изековой девочки впервые берут в руки иглу или крючок, делают первые стежки и петельки, учатся кроить, снимать мерки, моделировать и шить одежду для себя и членов своей семьи.

Также, занимаясь рукоделием, девочки развивают мелкую моторику рук, что стимулирует интеллектуальную деятельность и, конечно, помогает успешно учиться в школе.

– Если есть желание, учимся шить рубашки или платья, юбки и брюки, то есть повседневную одежду. Но больше всего радует, когда девушки проявляют интерес к пошиву национальной одежды и аксессуаров, – признаётся Гульфира Изекова.

И она с удовольствием учит их этому: например, шить тюбетейку – такию. Ведь в процессе открывается столько возможностей для творчества и полёта фантазии. Множество орнаментов, вышивка в разнообразных техниках, украшение стразами, бисером или мелкими бусинами, аппликация на ткани и многое другое.

– Очень люблю шить своими руками саукеле. Это совершенно особый головной убор, можно сказать, главный в жизни каждой девушки, – говорит Гульфира Изекова.

Для будущего свадебного головного убора мастерица тщательно разрабатывает эскиз, подбирает ткани, фурнитуру и только потом приступает к работе. Всем этим тонкостям она готова обучать своих учениц, хотя этот процесс требует уже определённого мастерства.

К слову, для дочери Гульфира тоже изготовила саукеле собственными руками. Получился шедевр! И теперь этот головной убор хранится как одна из семейных реликвий.

Найдётся занятие по душе

Надо отметить, что среди учениц Гульфиры Изековой немало людей с особыми потребностями. В ВК областной библиотеке им. А. С. Пушкина несколько лет реализуется проект по созданию безбарьерной среды для особенных читателей.

Десять лет работает зал специальных услуг, в нём можно читать, используя видеоувеличитель или «говорящую» машину, а ещё есть книги, напечатанные шрифтом Брайля.

Создать особую инклюзивную среду для детей и взрослых помогают занятия в творческих кружках и студиях. Таким образом, читатели этой категории не только приходят за литературой, но и занимаются самообразованием, творчеством, могут реализовать свой потенциал.

– В библиотеке можно создать благоприятные условия для людей с особыми потребностями – убрать все пороги, установить тактильные таблички на стенах и полу. Но этого всё равно недостаточно. Чтобы они чувствовали себя как дома, нужно сделать так, чтобы им было здесь интересно, – считает руководитель сектора Международного ресурсного центра ВК областной библиотеки имени А. С. Пушкина Бибигуль Шагиева.

Для творческого развития и самообразования работают кружки ИЗО, кройки и шитья, робототехники, 3D-моделирования, SMM, мобилографии и компьютерной грамотности. Выбор широкий, всегда можно найти занятие по душе.

Екатерина Гуляева