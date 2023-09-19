Таланты и их поклонники Татьяна Кравченко

Танцы, театральное искусство, шахматы, живопись… Юные жители области могут заниматься любимым делом совершенно бесплатно. Это стало возможным благодаря реализации проекта подушевого финансирования государственного творческого заказа.

Проект стартовал в 2021 году. Он направлен на создание условий для развития творческого потенциала и формирования здорового образа жизни у детей и подростков от четырёх до 18 лет.

Сегодня в рамках проекта в городах региона работают 108 кружков по 30 направлениям, в которых занимаются около четырёх тысяч детей.

Особо стоит отметить, что без внимания не остаются ребята из сельской местности. При районных и сельских Домах культуры функционируют 442 кружка. Есть творческие занятия для детей с особыми потребностями.

– На самом деле проект уникален, он предоставляет ребятам возможность развивать творческие способности совершенно бесплатно, – поделился художественный руководитель образцового ансамбля танца «Пируэт» Бакдаулет Конопьянов. – Мы работаем в рамках государственного творческого заказа два года. С каждым днём о проекте узнаёт всё больше людей, соответственно, увеличивается количество наших воспитанников. Сегодня в коллективе занимаются 186 ребят по трём направлениям: национальные (народные), современные, в том числе эстрадные танцы и хореографический ансамбль. Всё это за счёт государства. Благодаря господдержке у коллектива появилась возможность участвовать в конкурсах и фестивалях не только областного и республиканского уровней, но и международного и добиваться высоких результатов. Мы шьём новые костюмы, приобретаем необходимые атрибуты для танцев. В общем, развиваемся. Не так давно открыли для себя новое направление – хореографическая театрализованная сказка.

Студия современного танца FLASH также работает в рамках государственного творческого заказа. На сегодняшний день занятия посещают свыше 600 детей от четырёх до 18 лет.

– Это большой плюс для нас, предпринимателей, в плане стабильности, – отметила руководитель студии Марина Серохвостова. – В жизни бывают разные ситуации, порой у родителей возникают финансовые трудности. От государства же выплаты поступают своевременно. Есть возможность с уверенностью смотреть в завтрашний день, развиваться, увеличивать количество рабочих мест, обновлять необходимое оборудование. Безусловно, для родителей это огромное подспорье, потому что бывает, что из одной семьи ходят по два-три ребёнка. Дети – наше будущее. Надеемся, что проект будет приносить пользу ещё не один год.

Особую важность проекта отмечают и родители. По их словам, это не только финансовая разгрузка для семьи, но и возможность для детей развивать свои таланты.

– Три моих дочери занимаются танцами, – поделилась многодетная мама Галина Калыбекова. – Когда узнали о проекте, сразу же решили воспользоваться его возможностями. Благодаря тому, что они занимаются бесплатно, могу сопровождать их на различные конкурсы. Это очень здорово.

– Радует, что у детей нет времени и желания бездельничать, – добавила Екатерина Загорельская. – Дочь увлекается танцами уже 14 лет, сын – второй год.

Добавим, что посещать кружки по разным направлениям совершенно бесплатно может каждый желающий ребёнок. Для этого родителям или законному представителю необходимо зарегистрироваться в информационной системе ArtSport, выбрать нужное направление и встать в очередь на получение ваучера (бесплатного места). Ребёнок получает возможность заниматься творчеством, которое в последующем может стать делом всей его жизни.

Татьяна Кравченко