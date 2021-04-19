социум

На таланты спрос везде

19.04.2021
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В исправительном учреждении в Шемонаихе выпускают сувенирную продукцию из дерева в национальном казахском стиле, которая пользуется спросом не только в стране, но и за рубежом.

Как известно, одним из направлений модернизации уголовно-исполнительной системы является максимальное трудоустройство осуждённых и создание условий для этого. В настоящее время в исправительных учреждениях запускаются малые предприятия, которые производят продукцию не только на внутрисистемные нужды, но и на казахстанский рынок. Их открывают гражданские лица, обеспечивая тем самым осуждённых рабочими местами.

В учреждении максимальной безопасности ОВ-156/6 ДУИС с 2018 года осуществляет производственную деятельность деревоперерабатывающее предприятие ТОО «Эко Орман» под руководстом Алексея Сухорукова.

На созданных им рабочих местах трудятся осуждённые, воплощая свой творческий потенциал и получая за выполненную работу заработную плату.

Полученные средства заключённые могут использовать для погашения исковых задолженностей, выплаты алиментов, отправлять семье или приобретать предметы первой необходимости в магазине при учреждении. Кроме того, работодатель производит пенсионные отчисления на их счета.

В первую очередь здесь стараются трудоустроить тех, у кого долги перед государством или потерпевшими, чтобы заключённый смог выплачивать необходимые средства. Также подобные работы – шанс для осуждённых выйти на свободу досрочно с приобретёнными навыками по деревообработке.

Всего предприятием трудоустроено около 20 человек – только те, кто отличается хорошим поведением в местах заключения. Они изготавливают разнообразные деревянные пиалы, астау, табак, разделочные доски, нарды с эксклюзивными рисунками и узорами, резные шкатулки, ложки, сувениры, корпусную мебель и так далее.

Прежде чем допускать осуждённых к работам, их обучают работе на различных станках. Доморощенные мастера в свою очередь делятся друг с другом своими умениями шлифования, вырезания, рисования по дереву и многому другому.

Такой труд им идёт только на пользу. Это помогает быстрее скоротать дни, а исправление идёт эффективнее.

– Наше производство имеет, прежде всего, социальную направленность, а только потом – коммерческую. Стоимость изделий ниже, чем у других поставщиков, потому что свою продукцию мы продаём, минуя посредников, с минимальной наценкой. Эти средства направляются на приобретение материала, ремонт и обновление станков, выплату заработной платы, – поясняет замдиректора ТОО «Эко Орман» Наталья Ручейкина.

Сегодня производственная площадка за колючей проволокой предлагает большой ассортимент товаров.

– Всё зависит от пожеланий заказчика, – рассказывает Наталья Ручейкина. – Сейчас модно заказывать складные столы и стулья для отдыха на природе, а также кресла-качалки. Как-то делали клетку почти в человеческий рост для попугая.

Расширить возможности для рекламы товаров хендмейд помогают проводимые в регионе выставки и конкурсы. Так, недавно умельцы ТОО «Эко Орман» приняли участие в первом республиканском онлайн-фестивале «Народный мастер». В настоящее время в областном историко-краеведческом музее проходит выставка мастеров прикладного искусства, в которой также представлены работы шемонаихинского предприятия.

Несмотря на то, что товары, изготавливаемые в исправительных учреждениях, конкурентоспособны, существует проблема их сбыта – доставка зачастую обходится дороже, чем само изделие. По этой причине многие заказчики отказываются выкупать товар.

В целом, отмечают предприниматели, открывать производство в колонии выгодно по многим причинам. Это готовая инфраструктура, отсутствие необходимости в охране объектов и в арендной плате, оплачивать нужно только зарплату и коммунальные услуги.

– Пока для гражданских предпринимателей тюремное производство не так привлекательно, – говорит Наталья Ручейкина. – Причина вполне предсказуема: люди боятся закрытых учреждений, спецконтингента и сложных процедур по безопасности. Но всё это можно отрегулировать, было бы желание работать.

Аида Жумекенова

Фото предоставлено ТОО «Эко Орман»

Шемонаихинский район

19.04.2021
54

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