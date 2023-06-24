На страже правосудия

24 июня в Казахстане отмечают День судьи и работника суда.

Такое решение было принято Постановлением Правительства РК и введено в действие с 2 апреля 2022 года. Выбор даты нового праздника обусловлен значимым для становления судебной системы суверенного Казахстана событием. 24 июня 1992 года принят закон, которым внесены первые после обретения независимости поправки в Закон «О судоустройстве Казахской ССР».

В канун праздника принято рассказывать о людях, которые трудятся в этой сфере и вносят свой вклад в правосудие и правовую защиту наших граждан. Одним из таких специалистов является судья Риддерского городского суда Татьяна Дремлюх, которая уже 36 лет работает в судебной системе.

Она начала трудовой путь в судебной системе в 1987 году курьером в Народном суде города Никольский (ныне Сатпаев) Жезказганской области. В том же году стала секретарём судебного заседания.

С 1994 года работала судебным исполнителем Сатпаевского городского суда Карагандинской области, а в 2004 году перешла в Сатпаевский территориальный участок судебных исполнителей Администратора судов Карагандинской области в качестве старшего судебного исполнителя.

В 2007 году Татьяна Дремлюх назначена на должность судьи Риддерского городского суда Восточно-Казахстанской области.

По её словам, работа судьи сложная и психологически крайне неоднозначная. Ведь он несёт ответственность перед государством и гражданами, которые пришли к нему за защитой и ждут качественного правосудия.

Вместе с тем, судьи – универсальные специалисты. Они рассматривают дела, которые могут коснуться каждого. Это соседские конфликты, раздел имущества при разводе, штрафы, алименты, потребительские споры и серьёзные уголовные преступления. Также судьи принимают возможные меры к примирению сторон как в гражданском, так и уголовном процессах, поскольку эта процедура предусмотрена действующим законодательством.

– Это не профессия и, наверное, даже не призвание, а скорее образ жизни, – рассуждает Татьяна Дремлюх. – Ведь в нашей деятельности всё подчинено работе. Профессиональная этика не позволяет забыть о статусе судьи даже в обыденной жизни.

За свою трудовую деятельность Татьяна Дремлюх награждена юбилейной медалью «25 лет Независимости Республики Казахстан», благодарственным письмом и Почётной грамотой Союза судей.

Ерик Абитов

Фото ОВП г. Риддера

Риддер