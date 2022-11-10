На Риддерской ТЭЦ работают три котла

На Риддерской ТЭЦ ведутся работы по ремонту котла № 6. Три котла работают в штатном режиме.

Ситуацию прокомментировал аким Риддера Дмитрий Горьковой: «Уважаемые жители, ночью 6-й котёл находился в работе. Подача температуры достигла 65 градусов. Но в 01:00, ввиду произошедшей внештатной ситуации, он был остановлен. В настоящее время в работе находятся три котла среднего давления. Температуры – 56/43. Сейчас ведутся ремонтные работы котла № 6. После завершения он будет запущен в работу. Прошу соблюдать терпение и отнестись с пониманием!»