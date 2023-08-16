Подведены промежуточные итоги по исполнению предвыборной программы партии AMANAT на 2023–2027 годы.

Напомним, дорожная карта предвыборной программы партии AMANAT была разработана с учётом запроса от гражданского общества для решения экономических и социальных проблем. В Восточном Казахстане также была утверждена дорожная карта, актуальная для нашего региона.

О промежуточных итогах её исполнения рассказала депутат Восточно-Казахстанского областного маслихата Марина Быкова.

Она напомнила, что областная дорожная карта состоит из 96 мероприятий, исполнение которых непосредственным образом отразится на качестве жизни населения. В дорожной карте пять основных разделов – развитие экономики региона, повышение качества и улучшение условий жизни, улучшение экологической обстановки, реализация партийных проектов.

За каждым пунктом и предложениями, поступившими от населения, закреплены члены депутатской фракции партии областного маслихата и кандидаты резервного списка.

– Непосредственно за мной закреплено четыре пункта дорожной карты, которые находятся на постоянном контроле, – отметила Марина Быкова. – Один из них – создание рабочих мест. Так, в регионе до 2027 года планируется создать 75000 рабочих мест,– рассказывает депутат. – На особом контроле депутатского корпуса реализация инвестиционных проектов ВКО. До конца 2027 года планируется строительство и модернизация пяти крупных проектов.

По информации депутата, в соответствии с дорожной картой, на ежегодной основе предоставляется не менее 200 грантов для поддержания граждан из числа социально уязвимых слоёв населения. За семь месяцев текущего года выделено 135 грантов.

Также по итогам семи месяцев в рамках проекта «Бастау бизнес» обучение основам предпринимательства прошли 1812 человек, что составляет 107 процентов от запланированного количества. Например, только в Зайсанском районе вместо 128 человек обучение прошли 267 сельчан.

– В результате исполнения пунктов дорожной карты предвыборной программы партии AMANAT будут решены актуальные вопросы жилищной и дорожной инфраструктуры, улучшения качества оказания медицинских услуг, образования и других отраслей, – резюмировала Марина Быкова.

Альмира Нуртаева

Фото Аяужан Утеулиновой