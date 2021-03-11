На пороге масштабного обновления

В одном из ведущих медицинских учреждений Восточного Казахстана идёт к завершению масштабная модернизация, конечным результатом которой станет повышение качества и доступности медицинских услуг для жителей региона.

Ремонтные работы операционного блока в ВКО Многопрофильном центре онкологии и хирургии были начаты в июле прошлого года. На сегодняшний день строительно-монтажные работы находятся на стадии завершения.

С ходом выполнения реконструкции медучреждения ознакомился аким области Даниал Ахметов, посетив операционный блок, отделение реанимации, маммологии, гинекологии и центральное стерилизационное отделение, сообщила пресс-служба акима ВКО.

Работы по модернизации онкоцентра проходят во втором корпусе. Операционное и центральное стерилизационное отделения были перенесены с первого этажа на пятый.

Помимо ремонтных работ для больницы приобретено новое медицинское оборудование – компьютерный томограф на 128 срезов, аппарат МРТ последнего поколения, с помощью которого проводится диагностирование онкологических заболеваний с максимальной точностью. Также в настоящее время проводятся подготовительные работы по установке линейного ускорителя, который позволит проводить все виды дистанционной лучевой терапии и радиохирургических вмешательств с использованием одной и той же технической базы.

Даниал Ахметов сделал подрядчикам несколько замечаний, которые им необходимо своевременно устранить, а также напомнил, что сдача объекта запланирована на конец марта. Несмотря на ремонтную суету, медики продолжают работать в штатном режиме.

Как неоднократно отмечал аким области, в развитие региональных лечебных учреждений инвестируются средства из местного бюджета, чтобы они отвечали всем требованиям, которые сегодня предъявляются к учреждениям системы здравоохранения третьего уровня. К такому уровню относятся мед-

учреждения, в которых можно получить специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь.

Финансирование масштабного обновления онкоцентра ведётся в рамках региональной Комплексной программы повышения эффективности системы здравоохранения, рассчитанной до 2025 года.

В этом году изменения коснутся как крупных лечебных учреждений, вроде областного онкоцентра, так и сельских врачебных амбулаторий.

Стоит напомнить, что в области успешно реализуется трёхуровневая программа обучения и повышения квалификации медицинских кадров по приоритетным направлениям – онкология, кардиология, родовспоможение и детство. Так, в рамках третьего уровня программы 37 специалистов областного онкоцентра прошли стажировку в лучших онкологических клиниках Великобритании, Франции, Италии, Израиля, Турции. В этом году ещё шесть специалистов пройдут обучение работе на линейном ускорителе.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы акима ВКО