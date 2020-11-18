На первом месте 

Победная серия «Торпедо» в чемпионате страны насчитывает уже двенадцать игр.

Очередным соперником подопечных Олега Болякина стала команда «Горняк» (Рудный). Однако прервать серию побед устькаменогорцев им не удалось.

Начало встречи прошло в разведке, команды «нащупывали» слабые места друг у друга, «пристреливаясь» и постепенно наращивая темп игры. В этом активнее была команда «Торпедо», игроки которой буквально «поселились» в зоне соперников. Однако, несмотря на это, им удалось реализовать только одну шайбу. Первый гол встречи забил Игорь Левицкий (ассистировал ему Александр Мерескин).

Во втором периоде подопечные Олега Болякина при численном преимуществе допустили ошибку в обороне, чем воспользовался «Горняк» и сравнял счёт. Однако буквально же сразу, как закончился штраф у гостей, игроки «Торпедо» забили ответный гол (отличился Никита Сироткин). После в большинстве Александр Шин и Кирилл Савицкий разыграли красивую комбинацию, и 84-й номер забросил шайбу в ворота «Горняка». А за три минуты до конца периода отметился Александр Мерескин (ассистировал ему Матвей Тымченко).

В третьем периоде торпедовцы продолжили играть в атакующем стиле, и Александр Шин вместе с Иваном Кучиным, оказавшись практически одни перед воротами соперника, оформили пятую шайбу «Горняку». Оппоненты устькаменогорцев смогли ответить только раз, итог матча – 5:2 и очередная победа «Торпедо».

Вторая игра встречи получилась почти такой же. Подопечные Олега Болякина контролировали матч и играли более уверенно, чем в первом противостоянии. Устькаменогорцы забросили две шайбы в первом периоде (на это команда «Горняк» смогла ответить только одним голом) и ещё три – во втором. Последний период встречи не изменил счёт на табло, итог матча – 5:1 и продолжение победной серии

«Торпедо».

Сейчас у торпедовцев 34 очка (двенадцать сыгранных игр, десять – выигранных в основное время и две – в овертайме). На втором месте «Номад» с 28 очками (двенадцать игр, восемь побед в основное время, две – в овертайме и два поражения).

Дамир Омаров