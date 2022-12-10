На основе кодекса Евросоюза

Проект Социального кодекса, который должен стать основой для построения новой социальной политики в Казахстане, презентовала депутатам на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

Основные акценты сделаны на создание базовых условий для укрепления и развития казахстанской семьи, формирование нового социального контракта между государством, бизнесом и гражданами.

Цифровая карта семьи

В Казахстане уже идёт внедрение Цифровой карты семьи (ЦКС). Она формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов и содержит информацию о 6,3 миллиона казахстанских семей, или 19,4 миллиона граждан.

– С использованием рекомендованной ПРООН модели Алкире – Фостера мы провели оценку степени благополучия каждой семьи и разделили их на пять категорий. В результате мы смогли оценить эффективность мер социальной политики и её влияния на благополучие семей. Вместе с тем появилась возможность определить нуждаемость семей и их членов в видах государственной помощи, – рассказала Тамара Дуйсенова.

Министр подчеркнула, что ЦКС станет инструментом для формирования среднесрочных и долгосрочных задач, а также направлений социальной политики.

– Во-первых, меняется суть адресной помощи. Теперь мы говорим, что это мера, предоставляемая гражданину или семье, которая может вывести из трудной жизненной ситуации. Во-вторых, предусматривается новое содержание действующего социального контракта, то есть рассматривается повышение ответственности сторон. К примеру, если государство обязано предоставить комплексную поддержку, то человек или семья должны предпринять меры для выхода из трудной жизненной ситуации, – пояснила Тамара Дуйсенова.

В своём выступлении глава Минтруда подчеркнула, что на сегодняшний день в Казахстане сформирована целостная система социальной защиты семей с детьми, которая соответствует международным стандартам и включает: выплаты по беременности и родам, на рождение ребёнка, по уходу за ребёнком; выплаты многодетным семьям, многодетным матерям и семьям, имеющим детей с инвалидностью; адресную социальную помощь малообеспеченным семьям.

– Проектом Социального кодекса предусматривается расширение государственной поддержки семей с детьми. Так, по поручению Главы государства внедряется дополнительная поддержка семей в виде стартового капитала для детей до 18 лет, формируемого за счёт перераспределения 50 процентов инвестиционного дохода Нацфонда. Увеличивается период выплат по уходу за ребёнком и размер пособий многодетным матерям, также будет введён новый статус – матери, награждённые подвеской «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Кроме того, с 2025 года черта бедности для назначения адресной соцпомощи будет определяться медианным доходом вместо прожиточного минимума, – сообщила министр.

Для усиления соцподдержки семей с детьми или лицами с инвалидностью (ЛСИ) проект Кодекса предусматривает полную трансформацию системы социального обслуживания. Она предполагает следующие изменения:

Первое – вовлечение членов семей в оказание услуг лицу, имеющему инвалидность. Родственники ЛСИ будут оформляться в качестве индивидуальных помощников или соцработников с соответствующей оплатой труда и социальными отчислениями.

Второе – разработка новых стандартов социальных услуг и внедрение подушевого норматива. Для услуг – отдельный норматив, а для компенсаторных технических средств – предельные цены.

Третье – наделение новыми полномочиями комиссий по Порталу социальных услуг, созданных при местных исполнительных органах: приём и рассмотрение в течение пяти дней заявления ЛСИ о некачественном товаре или услуги; направление поставщику письма об исправлении предоставленного товара или оказанной услуги с указанием сроков и контроль их исполнения; принятие решения о снятии поставщика с портала и включении в список недобросовестных поставщиков.

– Предусмотрено усиление института социальных работников. К социальной работе будут допускаться только сертифицированные специалисты, прошедшие независимую оценку квалификации. Будет сформирован Реестр соцработников для предоставления ЛСИ возможности выбора специалистов. Для соцработников будет внедрена новая система оплаты труда, учитывающая уровень квалификации, категорию и специфику предоставляемых услуг, – проинформировала Тамара Дуйсенова.

Пенсионное обеспечение

В своём выступлении министр подчеркнула, что действующая в Казахстане система страхования по пяти социальным рискам соответствует международным стандартам и реальным экономическим условиям.

– Она будет сохранена, но меняется её целевая задача. Система будет направлена не только на осуществление социальных выплат, а, прежде всего, на стимулирование легальной занятости для повышения уровня социальной защищённости формально занятых граждан, – сообщила она.

В этих целях вносятся изменения в Налоговый кодекс в части введения единого обязательного платежа для наёмных работников малого бизнеса. В следующем году предусматривается снижение налоговой нагрузки с 33 до 20 процентов.

Для лиц, осуществляющих трудовую деятельность через онлайн-платформы, например «Яндекс такси» и Glovo, будет введён специальный налоговый режим. При этом налоговыми агентами предлагается определить операторов онлайн-платформ, которые будут производить соответствующие платежи от имени занятых граждан.

Кроме того, предусмотрено снижение страховых тарифов для работодателей, осуществляющих страхование работников от несчастных случаев. Ставки будут иметь минимальные и максимальные значения, и выбор этих значений будет зависеть от уровня несчастных случаев, травматизма и профессиональных заболеваний на производстве.

– Принимаемые меры по снижению ставок будут сопровождаться поэтапным повышением размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования и страховых компаний. Так, со следующего года гражданам, потерявшим работу, в соответствии с периодом уплаты взносов предусмотрены выплаты из ГФСС в размере 45 процентов от прежнего дохода до шести месяцев, – добавила Тамара Дуйсенова.

Говоря о системе пенсионного обеспечения, глава МТСЗН отметила, что граждан можно разделить на три категории.

Первая категория – это казахстанцы, вышедшие на пенсию до 1 января 1998 года, имеющие полный трудовой стаж. Их численность составляет более 300 тысяч человек, получающих базовую и трудовую пенсии из республиканского бюджета. Размер пенсии большинства из них составляет от 120 до 160 тысяч тенге.

Вторая категория – пенсионеры, достигшие пенсионного возраста после 1 января 1998 года, в связи с наличием у них трудового стажа до этого периода они получают из республиканского бюджета базовую и трудовую пенсии. Их численность составляет 1,9 миллиона человек, к 2030 году ожидается, что их количество достигнет 2,6 миллиона. У данной группы будет поэтапно снижаться размер совокупной пенсии, так как уменьшается размер солидарной пенсии из-за снижения накопленного до 1 января 1998 года трудового стажа и недостаточных пенсионных накоплений из-за небольшого периода участия в накопительной системе.

Третья категория – это будущие пенсионеры, которые выйдут на пенсию после 2038 года и получать базовую и накопительную пенсию из ЕНПФ.

Проблемным, по словам министра, является положение нынешних и будущих пенсионеров. Для пенсионеров сегодняшнего поколения будут увеличены: размеры базовых пенсий в течение последующих пяти лет, размеры солидарных пенсий за счёт доведения максимального дохода для исчисления пенсии с 46 до 55 МРП, или до 70 процентов от среднемесячной заработной платы.

Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счёт собственных накоплений, будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей. Они будут формировать базу для условно-накопительной пенсии, предусмотренной в действующем законодательстве. Таким образом, представители этой группы будут получать также три вида пенсионных выплат: за счёт государства – базовую пенсию, за счёт работодателей – условно-накопительную пенсию, за счёт своих накоплений – накопительную пенсию.

– Полагаем, эти меры обеспечат гражданам пенсию, адекватную их прежним доходам, – подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Министр добавила, что проектом Соцкодекса вносятся изменения по расширению прав вкладчиков в управлении своими активами.

Так, установленный порог достаточности будет использован исключительно при изъятии вкладчиками пенсионных накоплений на лечение и приобретение жилья.

Не более 50 процентов пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий или от всей наколенной суммы, вкладчики могут передать в частное управление путём выбора компании по управлению активами.

При этом необходимо отметить, что государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк.

Обеспечение доходности, гарантирующей сохранность пенсионных накоплений, переданных в частное управление, будет возложено на выбранные вкладчиком компании. Поэтому каждый вкладчик при выборе частных управляющих компаний должен оценить возможные риски.

Новые подходы в сфере занятости

По словам Тамары Дуйсеновой, предлагаемые новые подходы связаны с появлением новых форм гибкой занятости и недостаточной законодательной базой для её регулирования; значительным притоком молодой рабочей силы, требующей соответствующего количества и качества рабочих мест; с наличием самозанятого населения, неохваченного социальным обеспечением.

В проекте Социального кодекса предусмотрены три направления.

Первое – либерализация рынка труда. Это означает признание всех форм гибкой занятости, включая платформенную занятость.

В этих целях уже введено понятие «независимого работника» – лица, занимающегося трудовой деятельностью, приносящей ему доход, но не имеющего официальной государственной регистрации в соответствующих уполномоченных органах.

– Деятельность таких работников будет признаваться формальной занятостью в случае присоединения их к оферте онлайн-платформ или заключении публичного договора. К примеру, к категории таких работников будут отнесены таксисты, присоединившиеся к онлайн-платформе «Яндекс такси», курьеры, присоединившиеся к онлайн-платформе Glovo. Для них предлагается определить налоговыми агентами операторов онлайн-платформ, которые будут обеспечивать уплату обязательных налоговых платежей и социальных отчислений в соответствии с внедряемым специальным налоговым режимом. В этом случае данная категория занятых, как и наёмные работники, будут получать социальные выплаты из республиканского бюджета, государственных социальных фондов и из страховых компаний, – проинформировала министр.

Глава МТСЗН подчеркнула, что в случае отсутствия соответствующих отчислений «независимым работникам» будут представлены лишь минимальные государственные гарантии, установленные законодательством.

Второе – повышение навыков рабочей силы.

– Следует признать, что сегодня наличие диплома не является подтверждением уровня квалификации. Поэтому при приёме на работу большая часть работодателей выдвигают требование о наличии опыта. Это становится препятствием при трудоустройстве молодёжи. В связи с этим разработан проект Закона «О профессиональных квалификациях», который свяжет систему образования с требованиями работодателей через развитие Национальной системы квалификаций. То есть образовательные программы будут разработаны в соответствии с техническими заданиями работодателей или так называемыми профстандартами, – сказала Тамара Дуйсенова.

Министр добавила, что будет внедрена система сертификации. Сертификаты будут выдаваться после оценки знаний, трудовых навыков и квалификации, которые необходимы на практике. При этом получить их смогут как обладатели формального, так и неформального и информального образования.

Третье направление – формирование цифровых центров занятости.

– На сегодняшний день процесс поиска работы, регистрации в качестве безработного, подачи заявления на назначение соцвыплат по потере работы из ГФСС полностью оцифрованы и реализуются через Электронную биржу труда. В связи с этим в проекте Соцкодекса предусматривается трансформация центров занятости в мобильные центры, которые будут координировать все инициативы и программы по развитию региональных рынков труда с учётом специфики областей, – резюмировала министр.

Новая миграционная политика

– Цель новой миграционной политики – обеспечение казахстанской экономики востребованными и квалифицированными кадрами. Новая миграционная политика предусматривает решение четырёх задач: привлечение востребованных кадров; привлечение инвестиций; использование потенциала этнических казахов, проживающих за рубежом; защита трудовых прав казахстанцев, работающих за рубежом, – сообщила Тамара Дуйсенова.

В рамках первой задачи предлагается привлечение лучших преподавателей и лучших учёных по технологиям и специалистов по дефицитным профессиям, востребованным для отраслей экономики, с предоставлением им упрощённых виз и права проживания на 10 лет.

Чтобы решить вторую задачу, иностранным предпринимателям, вкладывающим в экономику Казахстана не менее 300 тысяч долларов, будут предоставлены «Инвесторские визы».

– Для достижения целей, обозначенных в третьей задаче, будет введена карта «Атамекен», которая будет выдаваться этническим казахам, профессионалам высокого уровня или реализовавшим успешные бизнес-кейсы в своих странах проживания и желающим масштабировать их в Казахстане. Эти граждане будут иметь возможность оформления льготной визы сроком до 10 лет и вести свой бизнес, проживая в Казахстане, – проинформировала глава МТСЗН.

Министр добавила, что также будет пересмотрен механизм приёма кандасов. Предлагается кардинально реформировать политику их переселения с учётом демографических и экономических тенденций в стране, с дополнительным стимулированием их переселения в регионы расселения уже на первоначальном этапе приёма документов.

В целях защиты трудовых прав граждан Казахстана, которые работают за рубежом, предлагается принятие пакета межгосударственных соглашений, гарантирующих права казахстанских трудовых мигрантов в тех странах, где работает их наибольшее число.

Айгуль Биданова

Астана