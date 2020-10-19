На лёд и на старт 

На следующей неделе стартует чемпионат Республики Казахстан по хоккею.

В понедельник, 19 октября, в шести городах страны пройдут первые матчи чемпионата. Откроют долгожданный хоккейный сезон встречи между командами: «Номад» – «Алтай Торпедо», «Торпедо» – «Снежные Барсы», «Арлан» – «Бейбарыс», «Кулагер» – «Актобе», «Темиртау» – «Сарыарка» и «Иртыш» – «Алматы».

Чемпионат Казахстана по хоккею сезона 2020/2021 станет двадцать восьмым по счету в Высшей лиге страны. Его планировали начать ещё 19 сентября, но из-за сложившейся эпидемиологической ситуации старт несколько раз откладывался.

В сезоне чемпионата примут участие тринадцать хоккейных клубов. По решению Федерации хоккея Казахстана в лиге будут выступать три клуба из ВХЛ: «Номад», «Сарыарка» и «Торпедо» – из-за нестабильной эпидемиологической ситуации и трудностей при пересечении границ. Также в чемпионате примет участие и молодёжка: «Барыс» – «Снежные Барсы». Но из-за коронавирусной пандемии и финансовых вопросов в сезоне не смогут принять участие хоккейные клубы «Астана» и «Хумо».

По предварительным данным, допуска на трибуны для зрителей не будет. Также все матчи будут проходить при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с главными санитарными врачами на местах.

Дмитрий Одинцов