На крыльях алтыбакана

В городах и районах ВКО масштабно и весело встретили Наурыз.

В Усть-Каменогорске Наурыз праздновали сразу на нескольких площадках.

Самые масштабные гуляния, разумеется, развернулись на центральной площади, куда с самого утра шли жители и гости областного центра. Программа празднования порадовала своим разнообразием, поскольку развлечения нашлись для каждого от мала до велика.

На площади перед областным акиматом установили выставочные юрты и большую сцену, где проходил концерт творческих коллективов города с участием звезды казахстанской эстрады Абдижапара Алькожа. По площади гуляли ростовые куклы в нацио-

нальных нарядах и фотографировались со всеми желающими. Собравшихся поздравил аким области Даниал Ахметов.

– Наурыз – один из древнейших праздников, его отмечают уже более пяти тысяч лет как день весны, обновления и любви к природе, – сказал глава региона. – Несмотря на древность, праздник сохранился в народной памяти, и в настоящее время приобрёл новый духовно-этический смысл: стал общенациональным праздником весны, труда, единства, стал по настоящему близким всем этносам, проживающим в нашем общем доме – Республике Казахстан! Древний праздник гармонично трансформировался в современную жизнь, сохранив преемственность традиций. Сегодня Наурыз излучает энергию созидания, вдохновляет нас на новые трудовые и жизненные успехи.

Ярким шоу порадовали зрителей канатоходцы, которые практически парили в воздухе, заставляя сердца замирать от восторга. Проходили также традиционные спортивные соревнования, а в юртах гостей праздника угощали национальными блюдами. Также в стилизованных народных жилищах были организованы различные мастер-классы, демонстрировались народные традиции и обычаи, знакомили людей с экспонатами музея искусств. Дополнительно на фонтанной площадке установили караоке, игровые комплексы для самых маленьких гостей праздника. Порадовало, что многие жители Усть-Каменогорска пришли на праздник в национальных костюмах, отдавая дань уважения традициям.

– Мы с дочерью приехали на площадь с утра, чтобы посмотреть всё, – отмечает горожанка Мария Никоненко. – Действительно, масштаб праздника поражает воображение, интересно и детям и взрослым. Порадовали фотозоны, где можно было сфотографироваться с батырами и беркутчи, мы заглянули в несколько юрт, отведали традиционное блюдо наурыз коже, дочь покаталась на пони. Можно назвать этот праздник по-настоящему народным и близким для всех, вне зависимости от этнической принадлежности. Мы остались очень довольны тем, как широко отметили Наурыз в Усть-Каменогорске.

Как отметил в своём поздравительном слове аким области, сегодня все мы идём по пути перемен, реализации политических реформ, которые проводит Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, и только сообща сможем построить Новый Казахстан, достичь успехов во всех сферах деятельности.

Вечерняя шоу-программа порадовала зрителей выступлением победителя IX сезона проекта «Х-фактор» Мираса Ерболова.

Отметим, народные гуляния проходили во всех районах и городах Восточно-Казахстанской области.

Дарья Штейн

Фото Тлеубека Шаяхмета