Мёд на экспорт

Мёд от предпринимателя, обратившегося к акиму ВКО, отправили в дом престарелых в посёлке Солнечный

Об этом сообщили в областном управлении координации занятости и социальных программ.

Вчера в рамках приема граждан по личным вопросам к акиму области Даниалу Ахметову обратился руководитель крестьянского хозяйства «Алтайские дары» Кайрат Маликов. Он попросил содействия в получении сертификата на мёд и продукцию пчеловодства для их дальнейшего экспорта в страны Европейского союза. Бизнесмен продемонстрировал образцы продукции и имеющиеся у него документы.

После завершения приема граждан мёд «Алтайские дары» отправили в дом престарелых в посёлке Солнечный. «И это сейчас очень актуально. В такую сырую и промозглую погоду представители нашего старшего поколения с удовольствием пьют чай с мёдом», — говорят в управлении.