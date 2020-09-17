Мы победим   пандемию 

Пока эксперты предрекают вторую сезонную вспышку КВИ осенью, медицинские учреждения готовятся встретить её во всеоружии.

На днях две крупные больницы Восточно-Казахстанской области – Специализированный медицинский центр в Усть-Каменогорске и Центр ядерной медицины и онкологии в Семее – получили кислородные концентраторы для лечения лёгочных последствий коронавируса.

Это 10-литровые, более мощные и производительные аппараты для использования в стационарах. Благодаря этому оборудованию кислородную терапию смогут получать одновременно минимум два человека.

Поставку оборудования организовал предприниматель, член совета директоров Евразийского банка Шухрат Ибрагимов. Он приобрёл более 100 кислородных концентраторов и расходных материалов и продолжает оказывать точечную поддержку медицинским учреждениям по всей стране, чтобы облегчить работу врачей.

— Хотелось прежде всего поддержать больницы в городах, районных центрах и аулах, — сказал Шухрат Ибрагимов. — Конечно, это только малая толика того, в чём сегодня нуждаются медики и пациенты, но, действуя сообща с государством, представителями бизнеса, общественными организациями, мы сможем улучшить ситуацию и справиться с вирусом. Желаем всем пациентам скорейшего выздоровления.

Благотворительную инициативу поддержали и в самом Евразийском банке. Была собрана партия гуманитарной помощи, куда вошли несколько тысяч одноразовых масок для концентраторов, комплекты защитных костюмов, перчатки для медиков, а также пульсо-ксиметры.

Главный врач Спецмедцентра Юрий Старокожев и директор ЦЯМиО г. Семей Марат Сандыбаев, принимая оборудование от сотрудников филиала № 9 Евразийского банка, поблагодарили за инициативу, которая поможет спасти жизнь и здоровье не одному пациенту, особенно в период пандемии.

В Евразийском банке отметили, что коронавирусная инфекция стала внезапной проверкой на прочность всего человечества. И на передовой борьбы с этим недугом стоят наши врачи, которые ежедневно рискуют своим здоровьем и жизнями, испытывая серьезные нагрузки.

Алма Есимова