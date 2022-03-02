Музыкальная связь поколений

В музее Абая состоялось торжественное мероприятие «Қобыз құт», посвящённое заслуженному деятелю РК, педагогу, дирижёру, кюйши, композитору Оразгали Сейтказы.

Гости культурно-познавательного мероприятия насладились звучанием кыл-кобыза и прима-кобыза. В этот вечер, по словам научного сотрудника музея Азамата Кажыбая, вместе с учениками Оразгали Жунусбековича своим творчеством поделились и воспитанники учреждений культуры Семея.

Полвека назад уникальный народный инструмент кыл-кобыз находился на грани исчезновения. И усилия Оразгали Сейтказы по сохранению этого достояния для всех поколений казахстанцев сложно переоценить.

…В конце 1960-х годов прошлого века в Казахстане оставалось всего два человека, знавших, что это за инструмент, и умевших играть на нём, – народные исполнители Даулет Мыктыбаев и Жакпас Каламбаев. И, может быть, все бы и забыли о нём, если бы не композитор Еркегали Рахмадиев, который открыл в Алма-Атинской консерватории класс по кыл-кобызу. Оразгали Сейтказы поступил в консерваторию в 1969 году по классу прима-кобыз. Но однажды он спешил на занятия и услышал в коридоре звуки кыл-кобыза. Они настолько заворожили юношу, что он стремглав помчался в деканат, чтобы получить разрешение параллельно обучаться игре на древнем инструменте.

Как оказалось, это не было мимолётным увлечением. Даже получив известность, став главным дирижёром оркестра казахских народных инструментов «Бибигуль» государственной филармонии имени Амре Кашаубаева в Семее, он не поменял своих предпочтений, кыл-кобыз остался для него самой главной музыкальной любовью. И это неудивительно. Казахи верили, что звуки кобыза защищают человека от смерти, изгоняют злых духов из их жилища, оберегают новорождённого младенца. А звучание кыл-кобыза совершенно особенное, так порой напоминающее то человеческий голос, то лебединый крик, то завывание ветра. Как говорят специалисты, его звукоизобразительность многообразна, а палитра тембровых красок поражает воображение даже подготовленного слушателя.

В 1969 году был создан ансамбль древних народных инструментов, где впервые со сцены зазвучал кыл-кобыз. В состав этого коллектива попал и Оразгали Сейтказы, который вместе с коллегами воплощал нелёгкую задачу – помочь слушателю полюбить забытое звучание инструментов предков.

За десятилетия кыл-кобыз и прима-кобыз зазвучали по-другому. Сегодня мастерство исполнителей выросло до такого уровня, что на прима-кобызе исполняется классический скрипичный репертуар – произведения Бетховена и Моцарта, Чайковского и Мендельсона. А кыл-кобыз используется не только на концертах народной музыки, но и в эстрадном исполнении, сегодня без него невозможно представить народную казахскую музыку.

И в этом есть несомненная заслуга Оразгали Сейтказы. С 1974 по 2001 год он работал в музыкальном училище имени Мукана Тулебаева в Семее, где открыл класс кыл-кобыза. Он также написал массу произведений для казахского оркестра народных инструментов, духового и симфонического оркестра, хора, более десяти кюев и тридцати песен.

По мнению самих юных исполнителей, народные инструменты всегда останутся популярными, потому что они олицетворяют не только мудрость веков, но и непрерывающуюся духовную связь поколений. С этим сложно не согласиться, ведь давно известно, что язык музыки – самый универсальный.

Флора Левина

Семей