Музыка в стиле этно

В Катон-Карагайском районе прошёл первый международный фестиваль этнической музыки Balkaragai Tunes.

Гостями музыкального вечера стали группа ODUCHU из республики Тыва и молодые, прогрессивные исполнители направления модерн-этноджаз Steppe Sons из Алматы, а ведущим – композитор, этномузыкант, исследователь фольклора Едиль Хусаинов.

Название фестиваля Balkaragai Tunes выбрано неслучайно, «балқарағай» – кедр, в буквальном переводе с казахского звучит как медовая сосна (бал – мёд, қарағай – сосна). Это как нельзя лучше описывает уникальную особенность могучего дерева, которое во время цветения пахнет мёдом. Балкарагай – один из символов, олицетворяющих великий Алтай, для многих тюркских народов является сакральным.

– Сегодня нас ждёт вечер непрерывной музыки, приветственных речей и поздравлений. Я рад представить своим землякам наших талантливых музыкантов из Тывы и Алматы, – сказал Едиль Хусаинов перед началом концерта.

К слову, Едиль Сеилханович – обладатель ордена «Құрмет» и звания «Заслуженный деятель Казахстана», последние несколько лет преподаёт музыку в средней школе имени С. Ластаева в селе Урыль. Свои занятия «человек-оркестр» проводит в необычном для сельской школы кабинете, оснащённом десятками музыкальных инструментов, включая салонный рояль Petrof, цифровое пианино, жетыген, сыбызгы, кобыз, шанкобыз, сазсырнай и другие ударные и духовые инструменты. Кабинет был оборудован при поддержке Фонда устойчивого развития сельских территорий в рамках проекта «Powered by NIS сельская школа» в 2019–2020 годах.

Фестиваль прошёл буквально на одном дыхании – полтора часа великолепной музыки без политики, экономики и социальных вопросов. Наверное, именно так и должен заканчиваться пятничный вечер в таком прекрасном месте, как село Катон-Карагай. Со сцены Balkaragai Tunes прозвучали песни на казахском, тувинском и английском языках. Под рок-н-ролльные композиции зрители вышли танцевать и греться, несмотря на календарное лето, вечерами в горном селе бывает довольно прохладно. Танцы продолжились и под мелодичные тувинские мотивы.

– Сегодня здесь такая замечательная атмосфера, заряженная мощной энергетикой. Мероприятие в таком прекрасном месте – это как глоток свежего воздуха после двух лет карантина. И если проводить их ежегодно, то в будущем они будут иметь мультипликативный эффект, – считает гостья фестиваля из города Алматы Маржан.

Своими впечатлениями от вечера поделились и музыканты из группы Steppe Sons.

– Мы навсегда запомним выступление на этой сцене и надеемся, что в будущем нам выпадет шанс ещё не раз работать с такими мэтрами этномузыки, – сказали алматинские музыканты.

Группа Steppe Sons существует четыре года. Ребята создают музыку в новом направлении – модерн-этно-джаз, где более 30 казахских народных музыкальных инструментов представлены в аутентичном звучании, сохраняя при этом весь этнический колорит.

Последние мелодии по своей программе музыканты исполнили ближе к ночи, но зрители долго не хотели отпускать их, конечно, не обошлось без дополнительных песен на бис. А завершился музыкальный вечер зажигательным танцем «Қара жорға».

Аяужан Утеулинова

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Катон-Карагайский район