Можно не ходить? 

Как поменять водительское удостоверение, не посещая СпецЦОН?

Об альтернативном варианте замены этого документа рассказали специалисты регионального филиала «Правительства для граждан».

Для получения нового водительского удостоверения традиционным способом нужно посетить СпецЦОН, предоставив квитанцию об оплате госпошлины и документ, удостоверяющий личность.

– В среднем, время оказания услуги в СпецЦОНе составляет примерно два часа. При этом посетить его можно только при предварительном бронировании, – уточнили в пресс-службе филиала «Правительства для граждан» по ВКО. – Забронировать очередь можно через телеграмм-бот, единый контакт-центр 1414, соцсети Facebook и «ВКонтакте» или портал электронного правительства.

Альтернативный вариант получения госуслуги связан именно с порталом: после авторизации нужно перейти по вкладке «Заказать услугу онлайн». После заполнить заявку и подписать её своей электронно-цифровой подписью.

К ней прикрепить фотографию и образец подписи (требования есть на портале). Также при оплате государственной пошлины необходимо выбирать орган налогового управления по местонахождению СпецЦОНа. Электронное заявление (раздел «История получения услуг» в личном кабинете) и чек об оплате пошлины (раздел «История оплаты услуг») нужно распечатать и вместе со старым водительским удостоверением (для обмена) прийти в СпецЦОН. Ещё при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

– Время оказания услуги через портал – час, то есть в два раза быстрее. При этом тратить время на бронирование очереди для посещения СпецЦОНа в этом случае не требуется. Остаётся просто прийти за готовым документом, – объяснили в пресс-службе областного филиала «Правительство для граждан».

Дамир Омаров