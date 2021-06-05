Мост между прошлым и будущим

Одним из главных строительных объектов на территории Восточного Казахстана в нынешнем году стал мостовой переход через Бухтарминское водохранилище.

К нему приковано внимание огромного количества людей: жителей Курчумского и соседних с ним районов, а также выехавших в другие регионы, но оставшихся патриотами малой родины земляков, ответственных чиновников разного ранга, неравнодушных граждан Восточного Казахстана и высшего руководства страны.

На состоявшемся 27 мая этого года отчёте акима области Даниала Ахметова перед Президентом РК КасымЖомартом Токаевым эта тема была одной из основных. Стоит отметить, что проект реализуется в рамках стартовавшего в минувшем году Комплексного плана развития Курчумского района. Аналогичные планы реализуется ещё в четырёх приграничных районах нашей области – Зайсанском, Тарбагатайском, Урджарском, Катон-Карагайском.

Наша газета держит в поле зрения реализацию проекта и регулярно рассказывает своим читателям об очередных переменах на масштабной стройплощадке, которой стал берег Бухтарминского водохранилища. Убеждены в том, что тема эта не померкнет, она была и остаётся востребованной для всех категорий наших читателей, независимо от географии. Поэтому мы вновь отправились на стройплощадку.

Напомним, официальный старт работ пришёлся на февраль этого года. В самый первый день, когда на заснеженном и пустынном берегу моря, как называют Бухтарминское водохранилище местные жители, высадился первый десант мостостроителей, прибыла тяжёлая техника, была прочитана молитва имама районной мечети. Это были мгновения и минуты перед началом большого судьбоносного дела, которое предстоит совершить.

Генеральным подрядчиком строительства объекта является ТОО «ОблШығысЖол». За месяцы ландшафт побережья преобразился благодаря многим возведённым здесь объектам. Один из главных – технологическая площадка, выступающая на 180 метров в водное пространство водохранилища. Длина этого искусственного «полуострова» – 200 метров. Отсыпка грунтом завершена, и уже залита бетоном часть поверхности.

– На этой технологической площадке будут изготавливаться элементы мостового перехода, – рассказал начальник строительства, заместитель директора ТОО «ОблШығысЖол» по строительству мостов Нигматулла Абдулхаков. – Завезены железобетонные плиты для возведения временного моста. (Напомним читателям, параллельно мостовому переходу будет тянуться и временный мост. По нему пойдёт техника, призванная выполнять все операции по строительству главного моста. – Прим. авт.) Поэтому, можно сказать, что на сегодняшний день технологическая площадка готова на 50 процентов. Близится к полной готовности арматурный цех.

Неподалёку от берега видим замершие на воде небольшие катера. Оказалось, здесь ведутся изыскательские работы. Как объяснил главный мостостроитель Н. Абдулхаков, их цель – исследование дна водоёма методом бурения. Необходимы точные данные, чтобы с учётом этой информации строить технологический процесс при возведении объекта и не допустить ни малейшей инженерной ошибки. Изыскания ведутся, несмотря на то, что на руках имеются данные готового проекта, уточняются все параметры.

– Нам необходимо перепроверить всё, – говорит собеседник. – Как говорится, доверяй, но проверяй. Ну а если серьёзно, то мы не имеем права ошибаться, слишком дорогой может оказаться впоследствии цена этой ошибки. Поэтому и ведём изыскания. Задействованы специалисты из Караганды.

Самыми заметными объектами на берегу являются корпуса двух двухэтажных общежитий, каждый из которых на 80 мест. Один из них уже заселён, на другом идут внутренние работы. Кстати, они включают ещё и сборку мебели для будущих жильцов. Общежития будут использоваться круглый год: рассчитаны на то, что работы на объекте будут вестись и зимой.

Бетонные работы планируется вести и при отрицательных температурах, технология позволяет это делать. Кстати, один новенький бетонный завод мощностью в 1,5 тысячи кубометров бетона в смену уже красуется на побережье, готов к работе. По соседству с ним появится ещё один такой же завод на 1000 кубов бетона в смену. Он будет запасным, на случай остановки первого, основного завода.

Как мы уже рассказывали в прежних публикациях, данный этап строительства объекта представляет собой огромный, другим словом не назовёшь, объём работы, в который входит создание на берегу мощной производственной базы, обеспечивающей всем необходимым процесс строительства самого объекта. Кроме того, благодаря этой базе строительство должно быть застраховано от простоев из-за нехватки материалов. В общем, результатом подготовительных работ должно стать приобретение производством главного – полной самодостаточности.

Рядом с общежитиями активно строится большая столовая на 80 посадочных мест и далее – просторная баня. Появилась своя заправочная станция. Ещё здесь будет построена мощная котельная, которая станет обогревать общежития и другие объекты. В их числе ангары для техники и даже песка и щебня. Как объяснили строители, по технологии инертные материалы не должны быть холодными при изготовлении бетона.

В настоящее время на объекте трудятся прядка 50 человек. Задействованы тяжёлые самосвалы, бульдозеры, краны, грейдеры, катки, бензовоз, бетоновоз, водовоз, экскаватор… В целом более 20 единиц техники. Стоит сказать, что в настоящее время ведётся отсыпка примыкающего к трассе областного значения участка будущей основной дороги к мосту. По словам начальника строительства, для неё уже завезены бетонные водопропускные блоки. Они будут установлены в местах, где возможны водные течения, чтобы оградить подъездную дорогу от подмыва. После их установки дорога будет готова к укладке асфальта.

…На подъезде к повороту, ведущему к строительной площадке на берегу, появились баннеры с паспортом объекта и сделанным с помощью компьютерных технологий изображением будущего моста в законченном виде. Именно таким, как сказали мостостроители, он и будет.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район