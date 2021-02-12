Молодые и талантливые 

Лучшего молодого акына определили в Восточно-Казахстанской области.

Традиционный областной айтыс молодых акынов «Жыралыбы – Жамбыл» состоялся среди учащихся 8 – 11 классов общеобразовательных школ региона. Правда, в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в новом формате – онлайн.

В поэтическом состязании, посвящённом 175-летию со дня рождения великого поэта Жамбыла Жабаева, приняли участие 20 победителей и призёров городских и районных этапов, которых оценивало компетентное жюри.

По итогам онлайн-айтыса призёрами стали восемь учащихся. Первое место занял Манарбек Ықылас из Урджарского района. Гран-при завоевала Рахат Тамаша из Жарминского района.

Победителей и призёров наградили дипломами и ценными подарками. Обладатели Гран-при и первого места областного этапа представят Восточно-Казахстанскую область на республиканском этапе конкурса, который пройдёт в конце февраля.

Александра Исаева

Фото Восточно-Казахстанского научно-методического центра

развития одарённости и дополнительного образования «Дарын»