Мои года – моё богатство 

Члены этнокультурных объединений региона приняли участие в онлайн-концерте, посвящённом Международному дню пожилых людей.

В социальных сетях областного Дома дружбы – центра общественного согласия транслировалась онлайн-передача, в которой прозвучало мнение, что физический возраст – всего лишь цифры, главное – состояние души.

Мероприятие предоставило возможность отдать дань уважения представителям старшего поколения за труд, мудрость, богатый опыт и ценные советы, которые помогают молодёжи понимать и познавать жизнь.

Программа онлайн-эфира была насыщенной и интересной. Зрители узнали много фактов о том, как давно празднуется День пожилых людей в разных странах.

В концертной программе приняли участие талантливые активисты районных Домов дружбы из Алтая и Курчатова, которые порадовали своими музыкальными композициями.

Кроме того, подписчикам удалось познакомиться с активистами Дома дружбы, которые на протяжении многих лет ведут общественную и профессиональную деятельность, прославляя малую родину и укрепляя единство.

Гостями эфира стали активистка вокального ансамбля «Ақниет» Майра Мурсалимова, руководитель народного хора «Русская песня» Анатолий Костюк и другие известные в регионе люди. Эти творческие личности рассказали о своём жизненном пути, становлении в профессии, курьёзных случаях.

– Не бойтесь начинать свой путь, учитесь, трудитесь, ищите себя и – самое главное – любите свою Родину, – дал напутствие молодёжи Анатолий Костюк.

Зрители в комментариях также поддержали «эстафету

поздравлений», восхищаясь жизнелюбием наших ветеранов.

Ева Ким