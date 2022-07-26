Продолжение темы

Модернизация неизбежна

26.07.2022
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Предписание Министерства энергетики РК по устранению нарушений, допущенных АО «Риддер ТЭЦ», содержит 70 пунктов. Основные требования заключаются в острой необходимости реконструкции изношенного и технически устаревшего технологического оборудования теплоэлектроцентрали Риддера.

Поскольку именно АО «Риддер ТЭЦ» является в городе основным источником тепловой энергии для населения, вопрос подготовки к новому отопительному сезону стоит на особом контроле акимата ВКО и лично акима области Даниала Ахметова. В течение ряда лет риддерцы жаловались на холод в своих квартирах и домах. Причиной такого положения дел стали изношенные теплосети, которые требуют постоянного ремонта, и достаточно изношенное технологическое оборудование самой ТЭЦ.

Так, по данным акимата ВКО, на текущий момент изношенность оборудования ТЭЦ в целом оценивается на уровне 71,5%. А вот котлы – сердце любой ТЭЦ – изношены уже на 86,4%. Причём тревогу вызывают все шесть котлов «Риддер ТЭЦ», а также обе паровые турбины на 6 и 35 МВт, система разгрузки вагонов и золоотвал.

По просьбе акимата ВКО Министерство энергетики РК провело внеплановую проверку технического состояния теплоэлектроцентрали в Риддере. По итогам профилактического контроля специалисты министерства выявили целый ряд нарушений требований к эксплуатации и техническому состоянию оборудования станции. В Министерстве энергетики подтвердили, что и основное, и вспомогательное оборудование ТЭЦ изношено и требует масштабной модернизации и обновления. Всего в выданном предписании были указаны 70 пунктов, которые требуется реализовать для устранения допущенных руководством нарушений.

Техническое состояние теплоисточника исследовали и эксперты НАО «Алматинский университет энергетики и связи», которые считают, что для сокращения количества аварий и отказов в работе технологического оборудования на станции необходимо в разы увеличить объём запланированных ремонтно-восстановительных работ. Однако сделать это руководство АО «Риддер ТЭЦ» не в состоянии: у предприятия просто нет для этого средств.

Акимат ВКО предпринимает максимальные усилия, чтобы подготовить Риддер к новому отопительному сезону и обеспечить население теплом в предстоящую зиму. Однако эта проблема носит системный характер, следовательно, необходимо выработать не сиюминутное решение, а разработать проект по поэтапной реконструкции и модернизации теплоисточника, обозначив источники финансирования и зоны ответственности местных исполнительных органов и частных собственников ТЭЦ.

Екатерина Гуляева

Фото tets.kz

26.07.2022
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