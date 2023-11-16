Многовекторное партнёрство

Депутаты из Восточного Казахстана и Свердловской области обсудили перспективы сотрудничества по нескольким направлениям.

С депутатами Восточно-Казахстанского областного маслихата встретился Заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области РФ Армен Карапетян.

Стороны обсудили перспективные для сотрудничества направления. В их числе горно-металлургическая отрасль, здравоохранение, образование и другие направления.

Как отметил Армен Карапетян, в составе депутатского корпуса работают профессионалы из разных сфер, это позволяет рассматривать разноплановые проекты.

– Мы живём в разных странах, но у нас общие интересы. Мы открыты к сотрудничеству, – сказал Армен Карапетян. – Желаю процветания вашему региону.

Также участники встречи обсудили возможность взаимных поездок для обмена опытом.

Татьяна Кравченко