Многовекторное партнёрство
Депутаты из Восточного Казахстана и Свердловской области обсудили перспективы сотрудничества по нескольким направлениям.
С депутатами Восточно-Казахстанского областного маслихата встретился Заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области РФ Армен Карапетян.
Стороны обсудили перспективные для сотрудничества направления. В их числе горно-металлургическая отрасль, здравоохранение, образование и другие направления.
Как отметил Армен Карапетян, в составе депутатского корпуса работают профессионалы из разных сфер, это позволяет рассматривать разноплановые проекты.
– Мы живём в разных странах, но у нас общие интересы. Мы открыты к сотрудничеству, – сказал Армен Карапетян. – Желаю процветания вашему региону.
Также участники встречи обсудили возможность взаимных поездок для обмена опытом.
Татьяна Кравченко