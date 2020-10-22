Многогранный талант Ольги Гуковой 

В Глубоковском районном историко-краеведческом музее хранятся точные копии артефактов эпохи древних кочевников казахстанского Алтая, которые были найдены при археологических раскопках на Берельских курганах. Их автором является художник-оформитель районного Центра досуга Ольга Гукова. Ольга Петровна – художник по призванию, чья жизнь всецело посвящена искусству.

Её творческие работы создают настроение на всех значимых мероприятиях, проходящих в посёлке и районе. При оформлении стенда или выставки художник подходит к своей работе творчески. Чувство ритма, пропорций, цвета, знание различных графических, живописных приёмов, материалов, умение изображать предметы в плоскости и объёме – всё это отражается в почерке и технике исполнителя.

ШАГ К МЕЧТЕ

Ольга Гукова – художник монументально-декоративного искусства. Отличительной чертой стиля автора можно назвать возвращение к традиционному историческому наследию, поиск аутентичности.

Ещё будучи школьницей, она заняла первое место в республиканском конкурсе детских плакатов на тему экологии. Это послужило первым шагом на пути к будущей профессии.

– В селе Станция Аврора, где мы жили, была только начальная школа, поэтому с четвёртого класса мне пришлось жить и учиться в школе-интернате Шемонаихи, – рассказывает художник. – Способности к рисованию у меня первым обнаружил мой отец Петр Маркович Челуснов, он же и был моим первым учителем. Несмотря на то, что отец работал электромехаником, он всю жизнь увлекался живописью и приобщал к этому меня. Родители никогда не запрещали мне рисовать на стенах квартиры, оставляя простор для моего творчества.

С детства Ольга выделялась среди других детей хорошей памятью, рано научилась читать, увлекалась поэзией и даже писала стихотворения. Разнообразные проявления творческой натуры позволили ей самостоятельно постичь азы музыкальной грамотности, освоить игру на гитаре. Она также имела необычную способность фантазировать и создавать несуществующие образы.

Однажды в журнале «Юный художник» Ольга прочла объявление об открытии художественной школы при Московском государственном университете. Решила рискнуть, отправила бандеролью свои рисунки. К удивлению девочки из сельской глубинки, её приняли на заочное отделение. Там необходимо было отучиться три года. Но начались трудные 90-е, родители остались без работы, приобретать дорогостоящие краски, кисти, холсты стало затруднительно.

После окончания школы-интерната девушку направляли на учёбу в Семипалатинский пединститут, но она решила пойти за своей мечтой и подала документы в Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт (ныне ВКТУ имени Д. Серикбаева) на единственный в то время в Казахстане факультет «Дизайн ландшафтов и интерьеров». Поступать на эту специальность приехали абитуриенты со всей страны, поэтому конкурс был жёстким, и Ольге не хватило всего одного балла. Однако талантливой девушке предложили обучаться на архитектурном факультете.

Параллельно учёбе она продолжала заниматься музыкой и поэзией. Участвовала в создании рок-клуба памяти Виктора Цоя, областного фонда творческой молодёжи, сотрудничала с неформальными творческими объединениями, была внештатным корреспондентом редакции «Городская газета». В 1992 году записала свой первый авторский альбом песен.

БАГАЖ ЗНАНИЙ – БЕЗ ДИПЛОМА

Рыночные отношения, пришедшие в годы перестройки, диктовали свои условия – чтобы выжить, нужно было работать. А так как заочного отделения на этом факультете не было, после третьего курса девушка была вынуждена оставить учёбу.

Жизнь испытывала на прочность, как бы проверяя преданность выбранной профессии, но это только закаляло Ольгу и придавало новые силы для жизни и творчества.

Спустя какое-то время она решила поступить в Омский государственный университет на художественно-графический факультет. Не поступила, но не потому, что не хватило таланта – подкачала грамматика русского языка. Декан факультета, оценив художественные работы, которые она привезла с собой, предложил ей в качестве педагога дополнительного образования организовать для студентов кружок абстрактного и авангардного изобразительного искусства.

Работая в непосредственной близости от лучших педагогов вуза, сельский самородок смогла познать все секреты академической живописи и графики.

– Ровно пять лет я проработала в этом университете, при этом посещая практически все лекции ведущих преподавателей вуза. Имея специфическую внешность, подрабатывала натурщицей, в процессе этого получая дополнительные знания о живописи. Можно сказать, получила полноценное академическое образование, только без диплома, – смеётся Ольга Петровна.

Кстати, за время работы в омском вузе она создала неформальную музыкальную рок-группу «Финансовый бюллетень», была автором песен, гитаристом, вокалистом. В 1995 году участие в Омском рок-фестивале определило группу в топ-10 города.

Позже Ольга Петровна занималась художественной реставрацией икон и художественным оформлением храмов в Новосибирске и Казани.

НЕ КРАСКАМИ, А ДУШОЙ

В Глубоковский район Ольга Гукова вернулась 15 лет назад. Устроилась педагогом дополнительного образования по изобразительному искусству в Предгорненскую среднюю школу.

Её ученики из неприметного села, где нет даже художественной школы, участвуя в районных и областных конкурсах детских рисунков, неизменно занимали лишь призовые места.

Как и положено творческому человеку, Ольга Гукова постоянно находится в поиске новых возможностей для воплощения своих идей. А поэтому в селе Предгорное под её руководством был организован образовательный кружок современной песни «Изгиб гитары» и кружок краеведения.

На протяжении многих лет Ольга Петровна является призёром всевозможных музыкальных фестивалей, в том числе международных, участвует в различных поэтических чтениях и выставках.

Художественный талант и неординарность творческого подхода Ольги Гуковой заметило руководство района. Год назад она была принята на работу в районный Центр досуга. Культура района обрела первоклассного оформителя. Вот здесь-то она и смогла реализовать весь свой нерастраченный творческий потенциал.

– Мне посчастливилось попасть под руководство талантливого режиссёра Мейрамгали Кадырбаевича Дарменкулова, – говорит художник. – Изготавливать сценические декорации к его великолепным театральным постановкам – одно удовольствие.

Несомненно, львиная доля успеха спектакля зависит от мастерства и искренности актёров, которые в самое малое своё движение или слово вкладывают всю душу, перевоплощаясь до неузнаваемости. Но есть ещё и такие элементы, без которых спектакль, пусть и сыгранный отменно, смотрелся бы не так колоритно и реалистично. Это правильно подобранные костюмы и декорации. Когда истинное актёрское мастерство успешно соединяется с профессиональным художественным вкусом, в итоге получается шедевр, не оставляющий никого равнодушным.

Однажды, оценив многогранный талант Ольги Петровны, руководитель предложил ей попробовать сделать копии артефактов из золота и серебра, найденных при раскопках Берельских курганов. Результат превзошел все ожидания – чеканки в анималистическом стиле были выполнены с ювелирной точностью.

Металл в её руках послушен, как глина хорошему скульптору, что позволяет художнику воплощать самые сложные задачи.

– Это только со стороны кажется, что стучать молотком по металлу просто, – говорит собеседница. – На самом деле, это очень кропотливая и тонкая работа. Каждое движение должно быть продумано, ошибаться нельзя. Исправить что-то на медном листе невозможно. Один неверный удар молотка – и вся картина загублена.

Вместо золота и серебра, как в прошлые века, современный мастер использует медь, латунь, алюминий, жесть, кровельное железо. Благодаря умелой обработке поверхности изделия Ольги Гуковой могут выглядеть как древняя патинированная бронза, серебро или даже золото.

Изготовление предметов эпохи древних номадов настолько увлекло художницу, что ею была выполнена реконструкция сакской лошади из Берельских курганов.

– Художники в погоне за оригинальностью и западным мировоззрением порой теряют себя. Но это не про Ольгу Петровну. Она пишет не красками, а душой. Очень рад, что мне посчастливилось работать с таким талантливым художником, – отмечает Мейрамгали Дарменкулов.

Её произведения сегодня очень популярны среди пользователей социальных сетей и в целом на просторах интернета. Однако найти какую-либо информацию о творческом пути художника, выставках, проектах пока невозможно. Остаётся лишь надеяться, что в скором времени всё изменится.

– По-настоящему важным для меня являются эмоции, которые дарят людям мои работы, успехи моих учеников, перенимающих мастерство и покоряющих новые вершины, – признаётся художница.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район