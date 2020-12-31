Многодетным семьям – особое внимание 

Детям из многодетных и малообеспеченных семей Восточного Казахстана намерены предоставить квоты на получение бесплатного образования в вузах страны.

Под председательством акима ВКО Даниала Ахметова

состоялось совещание областной комиссии по работе с многодетными и малообеспеченными семьями. Об этом глава региона сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Первостепенная задача, требующая решения властей области, – предоставление квот на получение высшего образования детям из семей социально уязвимой категории.

– Как и обещал два месяца назад, по всем вопросам, которые требуют решения на центральном уровне, были направлены письма в Правительство страны. Так, в настоящее время в рамках соответствующего законопроекта рассматривается вопрос об утверждении квоты детям из многодетных и малообеспеченных семей на получение бесплатного высшего образования. Также отраслевыми министерствами и Национальным Банком рассматривается возможность перечисления средств гранта по программе «Еңбек» на спецсчета для недопущения их блокировки, – отметил Даниал Ахметов.

К слову, семьям, которые нуждаются в помощи со стороны государства, власти региона уделяют всё больше внимания, особенно в трудоустройстве. В 2020 году для реализации своих бизнес-идей в рамках программы «Еңбек» 47 процентов всех выделенных в области грантов получили многодетные и малообеспеченные семьи. 869 семьям выделено 482 млн тенге. 80 процентов бизнес-инициатив, поступивших от граждан этой группы, одобрены.

– Особо хотел бы отметить труд руководителя ОО «Үйлесім» Жулдыз Актанжановой, которая совместно с областным управлением координации занятости и социальных программ разработала первый в Казахстане путеводитель для мам, – продолжил свой пост в Facebook аким области. – В книге на доступном языке прописано всё, начиная с оформления пособия, заканчивая тем, как открыть свой бизнес. Поручено издать первую тысячу экземпляров этой книги, чтобы она была в руках каждой матери.

Что касается обеспеченности жильём многодетных семей, то в текущем году, по сведениям главы региона, этот показатель увеличился в два раза. Если в прошлом году более 500 семей отпраздновали новоселье, в этом году их количество достигло 1044. При этом за последние три года очередь на жильё увеличи—

лась с 900 до 2500 позиций.

Также положительно решён вопрос выбора обуви для детей из социально уязвимых семей. С нового года родители 44 тысяч детей по своему усмотрению будут получать либо летнюю, либо зимнюю обувь.

Также многодетные мамы, по словам Даниала Ахметова, обеспокоены качеством дистанционного образования. Он заверил, что в конце января этот вопрос будет детально рассмотрен на очередном совещании.

В завершение встречи аким области вручил благодарственные письма от Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК активным представителям областной комиссии по работе с многодетными и малообеспеченными семьями.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы

акима ВКО