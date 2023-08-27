Миссия – выполнима

На ремонт шести котлов Риддер ТЭЦ государство выделило 7,3 млрд тенге. Кроме того, 1,1 млрд тенге направлены на реконструкцию тепловых сетей.

Эти средства поступили из резерва Правительства. Реконструкция вспомогательного оборудования Риддерской теплоэнергоцентрали финансировалась областным бюджетом. На эти цели потребовалось 570 млн тенге.

На теплоисточнике идут активные ремонтные работы. Руководство объекта сообщает, финансовых средств достаточно, специалистов тоже хватает. «У нас нет права не успеть завершить ремонт в срок», – шутят тепловики. Действительно, на них сейчас возложена очень большая ответственность. Риддер ТЭЦ практически возрождают из руин.

– На трёх котлах среднего давления работы выполнены на 65%. Они будут запущены первыми. Основная часть материалов поставлена. Некоторое оборудование ещё в дороге, ждём его прибытия не позднее 5 сентября. Сроки монтажа – в течение недели. К 15 сентября пусковые котлы будут готовы. Далее планируем выполнить пуско-наладочные работы, – сообщил аким города Риддера Даулет Батырбаев.

Быстро ликвидировать последствия многолетнего попустительского хозяйствования, неоднократных аварий, пожаров и взрывов не просто. Это при том, что финансовые средства из центра поступили только в конце июля. На первых порах с ремонтом помогало ТОО «Казцинк».

– Проводится колоссальная работа, задействованы сотни людей. Необходимое оборудование и материалы завезены. С осторожным оптимизмом можно говорить, что на начальном этапе до сильных холодов Риддерскую ТЭЦ запустят. Дальше есть надежда, что и остальные работы будут завершены, – сказал при посещении станции депутат Мажилиса Парламента РК от партии «Ақ жол» Азат Перуашев.

Депутаты зафиксировали вопросы, требующие решения на правительственном уровне. В их числе своевременная поставка топлива и решение кадровых проблем ТЭЦ.

Напомним, на данный момент в ремонте участвуют порядка 500 человек. В дневную смену работают 400 сотрудников, в ночь – 100. Задействовано 14 подрядных организаций.

Меруерт Бахтиярова