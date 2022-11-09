Мировое признание «Мукагали»

Художественный фильм «Мукагали» получил главный приз на кинофестивале META Film Fest в Дубае. Напомним, часть сцен кинокартины была снята в Усть-Каменогорске.

Биографическая драма режиссёра Болата Калымбетова рассказывает зрителям о нелёгкой судьбе и творчестве выдающегося поэта Мукагали Макатаева. Фильм, посвящённый 90-летнему юбилею звезды казахской поэзии, был снят киностудией «Казахфильм» имени Шакена Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Съёмки «Мукагали» начались летом 2019 года. Чтобы найти город, похожий на Алма-Ату тех времён, съёмочной группе пришлось объездить чуть ли не весь Казахстан. В итоге команда выбрала Усть-Каменогорск, где, по словам режиссёра, хорошо сохранены старые улицы и дома. Съёмки проводились на улицах Металлургов и Стахановской, а ещё в фильме можно увидеть усть-каменогорский трамвай. Помимо областного центра Восточного Казахстана съёмочный процесс охватил Алматы, Алматинскую область и Санкт-Петербург.

Сценарий к драме написал писатель Жусипбек Коргасбек совместно с Болатом Калымбетовым и Газизом Насыровым. Также над биографической лентой работали оператор-постановщик Едыге Несипбеков, художник-постановщик Ермек Утегенов, композитор Никита Карев. Продюсером выступил Алмат Масалим. На главную роль среди многих претендентов был утверждён молодой актёр театра и кино Асланбек Жанбалаев из Атырауской области.

– Мукагали – наша национальная гордость. Он поэт, принёсший в мир казахской поэзии бескрайний простор и невиданные высоты. Судьба не раз проверяла его на прочность, кидая из одной жизненной пропасти в другую. Но все испытания он преодолевал стойко, принимая их с гордо поднятой головой. Конечно же, как и многие казахстанцы, я с детства знаком с его творчеством. Его произведения не раз помогали мне по жизни, направляли меня, давали надежду. Идею снять фильм о Мукагали Макатаеве вынашивал более пятнадцати лет. За это время собирал о нём информацию, встречался с теми, кто знал его близко, – рассказал Болат Калымбетов.

Недавно стало известно, что художественный фильм «Мукагали» выиграл главный приз на кинофестивале META Film Fest в Дубае. Всего на фестивале было продемонстрировано более 70 фильмов из 25 стран мира. Добавим, META Film Fest – международный кинофестиваль, охватывающий киноиндустрию Ближнего Востока, Азии и Африки.

Ранее киноработа Болата Калымбетова получила приз экуменического жюри на 25-м Таллиннском кинофестивале «Тёмные ночи» (PÖFF).

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников