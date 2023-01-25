Мир в твоих ладонях…

Под таким названием в Усть-Каменогорске состоялась творческая встреча с поэтессой, писательницей, сказочницей Алиной Тайгой из Риддера.

В родном городе автора знают и любят – произведениями зачитываются от мала до велика. Чтобы познакомить с её творчеством усть-каменогорских читателей, в Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеке (ВКО ДЮБ) прошла творческая встреча с Алиной Тайгой.

Настоящее имя писательницы – Галина Михайлина. Она родилась в Лениногорске (сейчас – Риддер). Окончив музыкальное училище в областном центре, вернулась в родной город и работала учителем музыки в школе, а затем музыкальным работником в детском саду.

Она всегда очень много читала. Возможно, эта любовь к книгам и привела её к писательству. Поэтический талант начал проявляться ещё в детстве, однако всерьёз заниматься творчеством Алина Тайга начала пять лет назад. Процесс затянул настолько, что в свет вышли уже 19 книг автора: пять поэтических и пять прозаических сборников, а также девять сказок, написанных в стихотворной форме.

За столь короткое время своим писательским талантом Алина Тайга успела покорить не только отечественных ценителей литературы и искусства, но и зарубежных, не раз становясь победителем различных конкурсов. На сегодняшний день она является членом риддерского литературного объединения «Писатели Рудного Алтая» и литобъединения «Звено Алтая». В Риддере открыла салон, в котором собираются любители литературы.

– Меня моя семья называет трудоголиком, не могу не творить, – с улыбкой поделилась автор. – Александр Дюма говорил: «Писатель должен хотя бы страницу в день, но написать». И это не то, что по принуждению. Поэтические произведения приходят ко мне строкой, рифмой, проза – картинками. Это необъяснимо… У меня всегда рядом листочек, на котором я делаю наброски.

На творческой встрече звучали стихи, отрывки из прозаических произведений и сказок в авторском исполнении.

Стоит отметить, что творчество у Алины Тайги многогранное. В авторской копилке есть стихотворения, которые затрагивают разные темы: от любовной лирики до философских размышлений. По словам автора, поэтические произведения в большинстве своём не являются рассказами о её жизни. Чаще всего это истории людей, совершенно ей незнакомых.

На творческой встрече писательница познакомила гостей со своей прозой и сказками, прочитав несколько отрывков. К слову, о последних. Сказки Алина Тайга любит не только писать, но и читать.

– Замечательно, что в литературе появляются новые имена. У каждого автора своё видение мира, свои творческие задумки и порывы, – поделилась руководитель центра формирования фонда ВКО ДЮБ Светлана Юрова. – У нас появилась возможность познакомиться и, безусловно, с первой строчки полюбить творчество Алины Тайги.

Стоит отметить, что в фонде библиотеки собраны практически все её сборники. Ребята с удовольствием их читают, отмечая, что необычный лёгкий слог с первых строк погружает в сюжет и несёт читателей по волнам повествования, трогает до глубины души, словно весь мир Алины Тайги оказывается в ваших ладонях…

Татьяна Кравченко

Фото ВКО ДЮБ