Миллион за подарок

Казахстанцы рискуют заплатить крупный штраф за подарки должностным лицам.

О новшествах, внесённых в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, рассказал руководитель антикоррупционной службы по ВКО Ерлан Жалмагамбет. Он отметил, что за предоставление незаконного материального вознаграждения казахстанцы могут быть привлечены к административной ответственности.

– За предоставление вознаграждений, подарков или льгот физические лица понесут наказание по ст. 676 КоАП в виде штрафа размером 200 МРП, это почти 600 тыс. тенге, – подчеркнул глава ведомства.

При этом, если такое вознаграждение или подарок будет исходить со стороны юридического лица, то такое деяние будет квалифицироваться по ст. 678 КоАП, и здесь уже штраф возрастает до 700 МРП, это свыше 2 млн тенге.

При повторном совершении такого правонарушения в течение года юридическое лицо заплатит в два раза больше – 1500 МРП, или 4,5 млн тенге.

Ерлан Жалмагамбет напомнил, что законодательством введён полный запрет на дарение и получение незаконных подарков. Такая норма введена в действие в конце прошлого года.

Он призвал отказаться от сложившейся привычки материально благодарить госслужащих и приравненных к ним лиц за оказываемые государственные и иные услуги, так как подобные действия могут повлечь негативные последствия для обеих сторон.

Марк Касымов

Фото из открытых источников