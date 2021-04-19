Шығыс – адалдық алаңы

Миллион за подарок

19.04.2021
24

Казахстанцы рискуют заплатить крупный штраф за подарки должностным лицам.

О новшествах, внесённых в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, рассказал руководитель антикоррупционной службы по ВКО Ерлан Жалмагамбет. Он отметил, что за предоставление незаконного материального вознаграждения казахстанцы могут быть привлечены к административной ответственности.

– За предоставление вознаграждений, подарков или льгот физические лица понесут наказание по ст. 676 КоАП в виде штрафа размером 200 МРП, это почти 600 тыс. тенге, – подчеркнул глава ведомства.

При этом, если такое вознаграждение или подарок будет исходить со стороны юридического лица, то такое деяние будет квалифицироваться по ст. 678 КоАП, и здесь уже штраф возрастает до 700 МРП, это свыше 2 млн  тенге.

При повторном совершении такого правонарушения в течение года юридическое лицо заплатит в два раза больше – 1500 МРП, или 4,5 млн  тенге.

Ерлан Жалмагамбет напомнил, что законодательством введён полный запрет на дарение и получение незаконных подарков. Такая норма введена в действие в конце прошлого года.

Он призвал отказаться от сложившейся привычки материально благодарить госслужащих и приравненных к ним лиц за оказываемые государственные и иные услуги, так как подобные действия могут повлечь негативные последствия для обеих сторон.

Марк Касымов

Фото из открытых источников

19.04.2021
24

Еще новости

Уголок добропорядочности

18.04.2021

Открытый акимат

17.04.2021

Решаем по закону

29.03.2021

Новоселье без веселья

22.02.2021
Back to top button