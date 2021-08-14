Место силы превратить в точки роста экономики

Строительство нового современного спортивного модуля, а также жилых одноэтажных домов, решение ряда других социальных вопросов проинспектировал аким области Даниал Ахметов в ходе рабочей поездки по Катон-Карагайскому району. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

В рамках безусловной реализации поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по комплексному развитию приграничных районов ведётся строительство, ремонт и обновление объектов социальной сферы, а также инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Кроме того, в селе Катон-Карагай предусмотрена реконструкция сельской котельной и здания отдела полиции, с планами которой детально ознакомился на месте глава региона.

Напомним, что в Восточном Казахстане пристальное внимание уделяется перспективам развития опорных сёл, которые вполне могут стать точками роста экономики.

В первую очередь аким области побывал в средней школе им. С. Ластаева села Катон-Карагай, где по проекту «Сельские школы» за счёт средств Фонда устойчивого развития района сделан косметический ремонт кабинетов. Его организаторами и создателями являются известные, успешные уроженцы района – бизнесмены-меценаты и спонсоры. В рамках помощи они оборудовали девять кабинетов нового образца для изучения разных предметов. Кроме того, приобрели для школы музыкальные инструменты, оборудование, а в знак поддержки педагогов передали им новые методические пособия под авторством Центра образования «Назарбаев интеллектуальные школы».

Также Даниал Ахметов ознакомился лично с ходом строительства четырёх двухквартирных жилых домов общей площадью 640 кв. м. После ввода в строй они будут переданы многодетным семьям и очередникам, состоящим на учёте в местных исполнительных органах власти. Для того чтобы не допустить дискредитации важного проекта, руководитель области поручил руководству Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО обеспечить строгий контроль за качеством всех работ.

Некоторая часть административных зданий, разных объектов и жилья имеет центральное отопление. Потому надёжная подача тепла важна для жителей Катон-Карагая. Следующим объектом посещения стала котельная КГП «Алтай комхозсервис», которая нуждается в масштабном ремонте. С учётом опыта, накопленного при ремонте и строительстве котельных в других районах и городах области, Даниал Ахметов поручил Управлению строительства, архитектуры и градостроительства ВКО внимательно сделать анализ всех планируемых затрат. Если реконструкция старой котельной будет обходиться дороже, чем возведение нового источника тепла, то акимат области готов пересмотреть свои планы. В конечном счёте, даже выделить средства на строительство современного и энергоэффективного объекта теплоснабжения.

По данным из пресс-релиза, в ходе посещения отдела полиции глава региона отметил, что здание, построенное в 1970 году, нуждается в капремонте, но затребованная для этого сумма – 120 млн тенге – неоправданно завышена. В этой связи Даниал Ахметов потребовал пересмотреть бюджет в сторону уменьшения и сократить его в 2,5 раза.

Чуть позже аким области побывал на строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса. Он осмотрел объект и выразил удовлетворение темпами его возведения, предложил руководству профильного управления строить по области такие ФОКи именно по типовым проектам. Это означает их максимальную унификацию в целях экономии и хозяйского использования финансовых средств.

– Нужно пересмотреть подходы к строительству физкультурно-оздоровительных комплексов, которые сейчас возводятся практически во всех районах области, – особо подчеркнул глава региона. – Считаю, что не нужно на каждый ФОК разрабатывать отдельную проектно-сметную документацию. Это позволит сэкономить бюджетные средства.

Вообще, Катон-Карагайский район в последнее время называют местом силы, куда стремятся гости и туристы. Не случайно в завершение рабочей поездки глава региона осмотрел гостевой дом «Каратай», который был открыт в текущем году. Здесь предприимчивые сельчане поставили традиционные юрты и небольшие деревянные гостевые домики. Каждый день в среднем к ним приезжают по 15–20 туристов. Запуск туристического объекта не потребовал вопреки привычным представлениям больших инвестиций.

По словам акима ВКО, сельский туризм достоин внимания и поддержки государства. В первую очередь, это хорошая возможность для создания дополнительных рабочих мест в сельской местности. Поэтому он поручил акимату выяснить, найдутся ли ещё желающие открыть и активно развивать в сёлах района аналогичный бизнес.

– Мы готовы им предложить типовые проекты и оказать поддержку, – заявил руководитель области.

По возвращении из рабочей поездки и по её итогам глава региона оперативно провёл совещание в режиме онлайн с руководителями профильных управлений ВКО и ведомств, акимом района. Даны конкретные поручения по развитию, адресной поддержке гостевого туризма в Катон-Карагайском районе на основе интересного опыта местных предпринимателей. Их инициатива достойна того, чтобы растиражировать в масштабах Восточного Казахстана.

Таир Сапаргалиев

Фото пресс-службы акимата области