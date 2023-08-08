Мест хватит всем

Иногородние студенты не испытывают проблем с жильём во время обучения в вузах и колледжах Усть-Каменогорска.

Приближается начало нового учебного года, и приезжие студенты уже в первой половине августа начинают решать вопрос с жильём. Один из самых оптимальных вариантов – место в студенческом общежитии, где создаются все необходимые условия для учёбы и проживания.

В текущем году в лекционных залах вузов и колледжей республики будут получать знания не менее 134 тысяч студентов. Согласно новой редакции закона «Об образовании РК» все вузы и колледжи обязаны обеспечить своих студентов жильём.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек поднял вопрос обеспеченности студенческой молодёжи республики жильём на время учебного процесса и практики. По его словам, во всех домах студентов Казахстана к 15 августа должны полностью завершиться ремонтные и подготовительные работы и начаться приём заявок на заселение в комнаты.

У большинства учебных заведений в областном центре есть собственные дома студентов. Если же их нет, то колледжи и вузы, в общежитиях которых есть свободные места, охотно предоставляют их студентам других учебных заведений.

Как сообщил директор Молодёжного ресурсного центра акимата Усть-Каменогорска Айдос Адильбеков, практически во всех общежитиях колледжей областного центра завершаются ремонтные работы. На сегодняшний день дома студентов есть у Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа – на 306 мест, политехнического колледжа – на 210 мест, Усть-Каменогорского высшего медицинского колледжа – на 240 мест и у ряда других учебных заведений.

Кроме того, к концу текущего года в областном центре сдадут в эксплуатацию ещё одно студенческое общежитие на 240 мест. Его строит для своих учащихся Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж.

– Есть несколько учебных заведений, которые не располагают собственными общежитиями. Но на договорной основе их студентам предоставляются свободные места в общежитиях других колледжей. Так что ребята живут и учатся в нормальных условиях, – отметил Айдос Адильбеков.

Нет проблем с обеспечением иногородних студентов жильём в Усть-Каменогорске и у высших учебных заведений. Так, по словам Айдоса Адильбекова, на сегодняшний день при Казахстанско-Американском свободном университете есть общежитие на 120 койко-мест. В нём уже завершены ремонтные работы, всё готово к заселению.

В Восточно-Казахстанском техническом университете им. Д. Серикбаева ежегодно наблюдается профицит койко-мест в домах студентов.

– Университет может обеспечить 1453 места в трёх студенческих общежитиях. Кроме того, на договорной основе мы ещё дополнительно снимаем для студентов 100 койко-мест у наших социальных партнёров. При этом в среднем, ежегодная наполняемость домов студентов составляет от 750 до 800 учащихся. Остальные 650–700 койко-мест пустуют, – прокомментировала ситуацию председатель правления-ректор Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева Сауле Рахметуллина.

По её словам, значительная часть студентов вуза имеет постоянное место жительства в Усть-Каменогорске и не нуждается в общежитии, остальные предпочитают жить у родственников или снимать квартиру.

Аналогичная ситуация с профицитом мест в домах студентов в Восточно-Казахстанском университете им. С. Аманжолова. Как рассказал специалист отдела по воспитательной работе и социальным вопросам ВКУ им. С. Аманжолова Бакдаулет Анас, в общежитии обычно нуждаются около 1700 студентов вуза. И каждого из них университет способен обеспечить жильём.

– Университет имеет четыре дома студентов на 2050 койко-мест. Дефицита мест нет, наоборот, многие комнаты пустуют. Старшекурсники часто подрабатывают и не могут строго соблюдать режим общежития, поэтому им удобнее жить на съёмных квартирах или у родственников, – сообщил Бакдаулет Анас.

Как пояснили в местных вузах, получить место в общежитии для студента, в том числе первокурсника, не составляет труда. В каждом университете разработан и внедрён в практику портал или сайт, в котором есть личные кабинеты студентов. Здесь они не только получают задания от преподавателей и узнают полученные оценки, но и решают все организационные вопросы, в том числе подают заявку на получение места в общежитии.

Первокурсники, ещё не зачисленные в ряды студентов, могут подать эту заявку, воспользовавшись одноразовым цифровым паролем, предварительно зарегистрировавшись на официальном сайте вуза.

В 2023–2024 учебном году стоимость проживания в студенческих общежитиях Усть-Каменогорска составит, как и в предыдущем, 10 тысяч тенге. При этом определённые льготы имеют студенты из социально уязвимых слоёв населения, а сироты проживают в домах студентов бесплатно.

Отметим, на днях министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил, что на базе министерства создан ситуационный центр по решению проблем студентов с жильём, который совместно с вузами будет помогать студентам получать места в общежитиях. Для этого действует круглосуточная телефонная линия по номеру +77002551443.

– Такой ситуационный центр необходим. Особенно в городах, где наблюдается переизбыток студенческой молодёжи. Например, это Алматы и Астана. Но в Усть-Каменогорске особых проблем с обеспечением студентов жильём нет. Вузы и колледжи этот вопрос решают в рабочем порядке, – считает Сауле Рахметуллина.

Отметим, что в Усть-Каменогорске, в среднем, ежегодно насчитывается около 40 тысяч студентов, которые обучаются в трёх вузах и 20 колледжах города.

Екатерина Гуляева