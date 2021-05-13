Меньше зависеть от импорта

Острой зависимости от импорта продовольствия в Казахстане на сегодняшний день не наблюдается. Такой ответ прозвучал на уровне Правительства на соответствующий запрос депутатов Парламента РК.

Отмечено, что по основным продовольственным товарам из списка социально значимых страна обеспечена на 80 процентов и более. В частности, подобный уровень обеспеченности составляет по 23 основным видам товаров из 29, имеющих социальную значимость.

По официальной информации, исключением из этого ряда являются всего шесть видов дефицитных товаров, по которым имеется зависимость от импортных поставок в пределах 20-50 процентов. К примеру, это мясо птицы (42 процента), колбасные изделия (39,5 процента), сыр и творог (48,6 процента), яблоки (27 процентов), сахар (31,1 процента) и рыба (25,1 процента).

На взгляд со стороны, не такой и большой список из шести дефицитных позиций имеет в будущем перспективы в плане уменьшения. Пожалуй, только яблоки и сахар для сельского хозяйства региона и страны являются на сегодня проблемным вопросом. Сделать рывок в производстве готовой конечной продукции в промышленных масштабах – задача слишком непростая. Хотя заметные движения в этом направлении происходят постоянно. По официальной информации, находящейся в открытом доступе, казахстанцы знают, что в регионах есть проекты по закладке интенсивных садов, выращиванию, сбору натуральных и вкусных яблок. По сахару тоже есть попытки возрождения традиций, когда выращивали свёклу, перерабатывали её на заводах. Новое предприятие подобного профиля будет построено в одной из южных областей. Расширяются посевы сладких клубней, которые исторически выращивали в том числе и в ВКО. К сахарной теме будет повод вернуться, а пока речь о том, какие виды на будущее у продукции из списка дефицита.

РЕЗЕРВЫ ОБЛАСТИ

Четыре позиции из этого списка – мясо птицы, колбасные изделия, сыр и творог, рыба – в разных объёмах производятся внутри ВКО. Сыр и творог выпускают не только в крупных компаниях больших городов области. К примеру, мы не раз бывали в сырных цехах в крестьянских хозяйствах Уланского и Бородулихинского районов, где дело поставлено успешно. Было время, когда уланцы выпускали казеин и поставляли на экспорт во Францию. На других сельских маслозаводах из местного сырья производили сухое молоко в мешках.

Есть свои ориентиры и в рыбном хозяйстве области. Реализуется свежая рыба, копчёные её виды, пресервы. С 2020 года в рамках выполнения поручения Главы государства импульс развития получило рыбное хозяйство в регионах страны. Особенно внедрение новых технологий по выращиванию ценных пород рыб, выпуску элитной продукции. В их числе форель, осётр, гибриды известных пород. Не осталась без внимания отрасль промыслового рыболовства, имеющая свои давние традиции. Так называемая дикая рыба, выросшая и выловленная в натуральных условиях, обладает особым вкусом, высоко котируется на рынках. В странах Европы пользовалось спросом рыбное филе из ВКО, как свежий продукт, не содержащий холестерина.

Заводя разговор о колбасных изделиях, мясных консервах, полезно заглянуть в историю. Вкус знаменитой тушёнки из Семея и слава её остаются непревзойдёнными до сих пор. Спустя годы необходимость возрождения отрасли мясопереработки снова выходит на первый план. На протяжении ряда лет не сходят с повестки дня проекты создания кластера по переработке мяса различного скота в Аягозском районе, мясокомбинатов в крупных городах.

В сфере птицеводства есть свои наработки и проекты. На внутреннем и внешнем рынках присутствует продукция с ярлыками «Сделано в Восточном Казахстане». Это яйцо куриное, мясо птицы, изделия из него, полуфабрикаты. В птичьей отрасли развитие идёт постоянно и поступательно.

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Интеграция в мировую экономику, вступление в ВТО, другие международные торговые союзы, структуры для всех участников имеют свои плюсы и минусы. Вовлечение в общие процессы, заметная зависимость от конъюнктуры мирового рынка, чувствительность к изменениям на нём. А любые потрясения на глобальном уровне ощутимо влияют на разные страны и регионы. Тогда возникает потребность в глубоких структурных изменениях в экономиках стран. Иной баланс производства и потребления продукции. Что выгоднее производить самостоятельно, а что выгоднее закупать со стороны? Соотношение импорта и экспорта, а также качества продукции, товаров и обязательно цены.

Очевидно, что для полного насыщения внутреннего спроса в продовольственных товарах своими силами надо располагать абсолютно самодостаточной экономикой, чего в действительности не бывает. Другое дело, что нынешние вызовы в виде пандемии создают непривычную, особую ситуацию, когда поневоле приходится надеяться только на себя. Решать вопрос продовольственной безопасности, независимости от импортных поставок продуктов питания.

В Восточном Казахстане в связи с этим реализуются масштабные проекты по глубокой переработке продукции сельского хозяйства. Впрочем, курс в этом направлении был задан в предыдущие годы, задолго до того, как мир узнал о COVID-19. Сегодняшние реалии лишь подтверждают верность выбранного пути. Как говорится, пищевая промышленность, уровень её развития в регионе играет ключевую роль. Неслучайно в ВКО заявлен целый ряд крупных проектов по переработке семян масличных культур. Они находятся в активной фазе реализации. Это реакция на запросы внешнего рынка, его конъюнктуру, что меняется не только очень быстро, но и непредсказуемо.

Реализуются различные проекты по переработке продукции как растениеводства, так и животноводства, рыбоводства и рыболовства. Такие структурные изменения в экономике области не происходят в одночасье. Обладают в известной степени и вполне объективно некоторой инерционностью. Требуются время, инвестиции, технологии и оборудование, сильный менеджмент, наличие и подготовленность кадров. Целый ворох вопросов, которые нужно решать на ходу, действовать в предлагаемых условиях и обстоятельствах, не оставляющих времени на раздумья и некоторый выбор.

ШАНСЫ И УСИЛИЯ

Между тем на уровне Правительства предусмотрены соответствующие меры по созданию в сельском хозяйстве, пищевой промышленности технологических переделов по комплексной и безотходной переработке сырья, выпуску готовой продукции, широкого перечня продуктов питания.

В целях увеличения производства продукции в РК реализуется «Комплексный план по импортозамещению на период 2021-2023 годов». В нём предусмотрен целый ряд мер по поддержке инвестиционных проектов по каждому из направлений. В том числе по обеспечению льготным кредитованием и субсидированием, а также по развитию инфраструктуры и обеспечению земельными ресурсами, защите внутреннего рынка, обеспечению кадрами.

В рамках Комплексного плана в течение трёх лет планируется в Казахстане запустить 19 птицефабрик, 35 промышленных молочно-товарных ферм ежегодно, девять мясоперерабатывающих предприятий. В планах значится строительство сахарного завода в Жамбылской области. Предполагается закладка новых интенсивных садов на площади 6,6 тыс. га, а также ввод восьми проектов по выращиванию товарной рыбы.

В результате к 2023 году обеспеченность по дефицитным видам продукции, за исключением сахара, должна составить 100 процентов, а по сахару – 80 процентов.

По официальным данным из открытых источников также известно, что регионы используют разные подходы. На юге один из заводов освоил переработку привозного импортного сырья. Когда иссякает запас сахарной свёклы, тогда на новой технологической нитке получают сахар из тростника. Нет перерывов в работе в межсезонье, рабочие заняты круглый год, получают зарплату, платят налоги. Из сырья производят продукцию с добавленной стоимостью.

Это один из ярких примеров, когда люди проявляют деловую хватку, инициативу, мыслят по-рыночному. Так, шаг за шагом осваивают и занимают новые ниши на рынке те, кто постоянно находится в поиске и в движении.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции