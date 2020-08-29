Мелодия жизни

Он работал на сцене вместе с известными музыкантами, поднимал культуру на Камчатке, занимался творчеством в Москве, записывал редкие фонограммы в Казахстане и в честь своего юбилея планирует открыть уникальную студию звукозаписи…

60 лет – это много или мало? Для творческого человека, как Олег Вуккерт, это только начало! Заслуженный деятель культуры РК, композитор, лауреат многочисленных премий, автор более 20 музыкальных композиций, в том числе гимна республиканского конкурса «Жас канат», родился и вырос в Риддере.

Олег помнит тот день, когда впервые увидел объявление о наборе в музыкальную школу, пришёл домой, рассказал маме, и попросил её записать его туда.

– При этом я уже занимался в отличном хоре «Звонкие голоса», в составе которого было 150 человек, – говорит мой собеседник. – Этот мощный коллектив под руководством Святослава Семёнова не раз побеждал на областных конкурсах. В школе я три года занимался по классу баяна, а затем поступил в музыкальное училище в Усть-Каменогорске, после чего меня забрали в армию, в военный оркестр. Там некогда было скучать! Смотры самодеятельности, поездки…

ИСКРЫ «ИНТЕГРАЛА»

– Мы хорошо зарабатывали в парке имени Джамбула на танцах, где играли сразу после легендарной группы «Интеграл» Бари Алибасова, которая открывала дискотеку, – смеётся Олег. – Уже тогда Бари был профи, смело экспериментировал с аранжировками, концертными костюмами, а главное – делал авторские произведения. К слову, мы учились с ним в одном музыкальном училище, но он по классу ударных на старшем курсе, который так и не окончил, уехал на гастроли. Ребятам из «Интеграла» платили по 50 копеек за билет, а нам – вполовину меньше, и всё же наш ансамбль «Жемчуг», проработал в таком ритме пять лет. Я зарабатывал больше 200 рублей в неделю! Это была просто шикарная зарплата для молодого парня. Помню, как в ЦДК цензоры чётко следили за тем, чтобы мы не исполняли песни на английском языке. Все вырученные деньги мы вкладывали в покупку новой, более мощной и современной звуковой аппаратуры.

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

После окончания службы поступил в пединститут, однако учителем пения в начальных классах он так и не стал. Пришло распределение на работу – на остров Беринга.

– Я улетел на Камчатку, на закрытый остров, куда пускали только по пропускам, – отмечает Олег Вуккерт. – Север он и есть Север – суровый и дикий. Там я зарабатывал всего 160 рублей в месяц, это было несоизмеримо меньше, чем на родине. Я оказался в далёком посёлке Зелёный, меня назначили директором Дома культуры. В подчинении было несколько человек, но зато стояло много задач. Главное – следовало создать 12 коллективов – агитбригад, вокально-инструментальных ансамблей и так далее. Мне дали 12,5 тысячи рублей, чтобы я собрал музыкантов, купил музыкальные инструменты и даже нашёл кинооператора, который бы крутил кино по вечерам. Уже к первому празднику мы были «упакованы»! Затем я запросил в несколько раз большую сумму для того, чтобы приобрести колонки, микшерные пульты, музыкальные карты. Всё это оборудование я заказал в Москве. Когда в Петропавловске-Камчатском мы выступали с гастролями, местные артисты были в шоке, что какой-то Вуккерт из посёлка Зелёный добился такого качественного звучания.

Неудивительно, что скоро талантливого и предприимчивого музыканта и организатора стали переманивать в более крупные населённые пункты.

– Зарплата по тем временам была запредельная – 450 рублей в месяц, творчество шло очень активно. В итоге мы сами играли, выезжали на гастроли, все деньги отдавали в Дом культуры, – говорит он. – Заказали аппаратуру, развернулись очень мощно и летали по всему Владивостоку. Выступали на одной площадке вместе с легендарной группой «Союз», с которой объехали весь БАМ.

А дома лучше…

Олег три года жил и работал в Москве. Но затем вернулся в родной Усть-Каменогорск. Сразу же заказал мощный компьютер из США, музыкальную карту, которая по тем временам была дефицитом. Вместе со своим коллегой – конферансье Александром Штраубом, активно окунулись в творчество.

– Это было хорошее время, и всё-таки для меня было важно выпускать качественный продукт, – говорит Олег. – Рассчитывая на настоящего ценителя музыки, оборудовав дома небольшую студию, начал записывать чистые фонограммы. Меня в те годы хорошо поддержало руководство города, ведь качественная музыка – это престиж для всего областного центра. Отдел культуры закупил в Англии уникальное оборудование. Наша студия, в которой позже записывались лучшие артисты региона, была широко известна в Казахстане.

Олег пригласил в качестве аранжировщика Олега Иванова, с которым они вместе учились в музыкальной школе и училище, служили в армии. Поначалу всё шло хорошо, но потом начались проблемы с финансированием, и проект пришлось закрыть. Олег Вуккерт стал индивидуальным предпринимателем и по-прежнему много работал – записывал музыкальные группы, солистов, которые с успехом выступали по всему Казахстану.

– Мне очень нравится работать с руководителем группы «Субкультура» Евгением Ковтуном, – говорит он. – Это самобытный, уникальный исполнитель, имеющий собственный стиль. Женя написал очень много текстов для моих произведений. Также успешно сотрудничали с режиссёром Станиславом Цихом, который сначала уехал в Астану, а сейчас работает в Москве, там же, где и наша оперная дива Ольга Орлова. Это были хорошие времена…

ЛОНДОНУ И НЕ СНИЛОСЬ

– В планах – открытие студии, в которой мы хотим записывать казахский и симфонический оркестры, – говорит он. – К слову, никто в Казахстане больше этого не делает! Нужно ехать в Лондон, но чтобы записать хотя бы одно произведение, требуется не меньше месяца! Проживание, питание, командировочные – всё это дорого, не говоря уже о стоимости записи. Люди не понимают, что, например, записать одно произведение в Москве стоит порядка 60 тысяч долларов США. Произведение долго обрабатывается, много нюансов, играют сначала группы, потом подключается виртуальный звук, получается по-настоящему качественный шикарный продукт. Хочу построить новую студию, но если не получится, то я «как птица Феникс» снова восстану из пепла и создам частную студию для записи фонограмм.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

О семье Олег рассказывает мало. Вместе с супругой Татьяной, с которой они вместе более 20 лет, написали в своё время гимн конкурса «Жас канат». Дети устроены: сыновья Александр и Евгений живут и работают на Камчатке, дочь Наталья – в Калининграде, сын Артём – в Питере, младший Олег – ведёт бизнес в Усть-Каменогорске.

– Хочу приносить пользу родному городу, – признаётся Олег. – После смерти мамы я никак не могу восстановиться. У меня опустились руки. И всё-таки я верю, что моя муза меня найдёт, и я, как прежде, начну записывать прекрасные качественные фонограммы. Я признателен родной земле за то, что здесь раскрылось моё творчество!

Ева Ким

Из личного архива