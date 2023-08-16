Медовых дел мастера

Пчеловодческая отрасль региона совершенствуется благодаря инструменту «Кәсіпке бағыт».

В рамках «Кәсіпке бағыт», реализуемого Центром развития женского предпринимательства (ЦРЖП) при Палате предпринимателей ВКО, бизнесмены региона прошли курсы бесплатного отраслевого обучения по направлению «Пчеловодство».

Как рассказали в пресс-службе ПП ВКО, на этих курсах 15 предпринимателей пополнили багаж своих знаний и практических навыков в пчеловодстве. Занятия были направлены на повышение предпринимательского потенциала как одного из направлений Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы.

Теоретические основы пчеловодства бизнесмены получили на площадке ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» от руководителя крестьянского хозяйства «Пасека», эксперта Валерия Касымбаева. Затем в течение трёх дней шли практические занятия на базе ИП «Аписфера».

По словам менеджера-консультанта ЦРЖП Асем Смаиловой, эксперты, которые проводили практическое обучение и предоставили свою площадку для занятий, широко известны в Восточном Казахстане. Это ведущие пчеловоды региона, представители семейного бизнеса Валерий, Алексей и Раиса Касымбаевы.

– На базе ИП «Аписфера» функционирует учебный центр, он и стал площадкой для практического обучения, – рассказала Асем Смаилова. – Здесь слушатели смогли основательно погрузиться в пчеловодческое дело, досконально изучить все этапы процесса – от разведения пчёл и обслуживания пасеки до получения готовой продукции.

Некоторые участники курсов впервые познакомились с медовым бизнесом, желая освоить его азы. Другие пришли на обучение для повышения своего уровня и масштабирования уже имеющегося бизнеса в сфере пчеловодства. Предприниматели остались довольны результатом и считают, что пчеловодам надо чаще собираться вместе для обмена опытом.

– Во время обучения узнала много интересного, – поделилась Татьяна Диденко. – Сделала необходимые выводы в плане осенне-весенней работы на пасеке.

Как отметил ещё один участник курсов Геннадий Каллер, темы, которые обсуждались, помогут как начинающим, так и опытным пчеловодам приспосабливаться к работе в постоянно меняющихся условиях. Кроме того, обмен опытом – тоже очень важен, поэтому все участники делились полезной информацией.

По итогу занятий выпускники курса «Пчеловодство» получили сертификаты об окончании обучения. Медовая отрасль Восточного Казахстана пополнилась новыми знаниями и готова выпускать еще более качественную и разнообразную продукцию пчеловодства.

Ерик Абитов

Фото Тлеубека Шаяхмета